Руслан и Бульдозер. В World Class Luxury на Крестовском громадный забияка нарвался на сдачу

В центре Петербурга сверкнула дуэль между джентльменами, уверенными во всех отношениях. Оскорбительная реплика бизнесмена, ранее уже избивавшего следователя в фитнес-клубе, теперь завела его на ринг. В этот раз бретера подвела самоуверенность. «Фонтанка» дает насладиться поединком разных весовых и финансовых категорий.

На днях в блистательном фитнес-клубе World Class Luxury на Крестовском острове случилась трагикомедия, убедительно опровергающая тезис, мол, в Петербурге завяла светская жизнь. По видеоданным нашего издания, понятный в неформальных кругах властный бизнесмен Павел с треском провалил свою затею проучить непонятно кого (по его мнению). Судя по всему, «непонятно кто» опять подвернулся под его настроение.

Вид единоборства — бой без правил. Там запрещены удары по затылку. Павел их и не получает. Остальное — дело вкуса. «Фонтанка.ру»

Ввиду того, что в происходящее вынужденно вмешались тренеры и посетители, а позже ситуацией даже интересовались сотрудники полиции, «Фонтанка» сумела восстановить тайминг.

Фото: стоп-кадр из видео Поделиться Поделиться





Нам известно, что около 18 часов в качалке для непростых друг на друга наткнулись мощный Павел и крепкий Руслан. Приведем авторизованную цитату одного из ньюсмейкеров.

— Во мне вы все звоните-то! Если бы я знал, что он такой крутой, то билеты бы продал на бой. Я же человек небогатый, — не дослушав журналиста, попытавшегося представиться по телефону, выпалил Руслан. — А что закусились-то? — успел спросить репортер «Фонтанки». — Слова нехорошие, что звать меня никак. Вот и вышло как вышло. А ты от кого мне звонишь?

Когда автор представился, Руслан изменил стиль текста: «Вы что, статью про меня писать будете?! Тогда не знаю я никакого Пашу, и вообще, я в жизни ни разу не дрался».

Фото: стоп-кадр из видео Поделиться Поделиться





Про него мы собрали лишь общую информацию. Наши знакомые говорят, что в прошлом это уличный парень, побывавший во многих переделках, мастер спорта по вольной борьбе, а сегодня завязавший с приключенческой романтикой. Ему лет 40.



Павел же — фигура при административном ресурсе (ему лет 45, рост под 2 метра, в прошлом — мастер спорта по гребле). Как говорится, упакованный в дорогие автомашины и связи. Характер у него веский, для многих он Бульдозер. И это не первый его выход на медиасцену. Наши страницы помнят историю о его «нечистоплотном» мордобое. Тогда, в таком же престижном клубе «Планета Фитнес» на Петроградке, приехавшему на «Бентли» Павлу не понравилось поведение клиента возле умывальника. Резкий диалог закончился кулачным нравоучением, где Павел, безусловно, одержал верх. Другое дело, что избитым оказался следователь СК, и Павел немного перевел дух под арестом.

В прошлый раз Павел дал комментарии «Фонтанке» (ему было обидно за трактовку редакции). Мы вновь достали его телефон. — Павел, вы можете прокомментировать вашу недавнюю дуэль в клубе на Крестовском? — Да какая там дуэль! Это было просто спортивное мероприятие, — спокойно отозвался Павел.

— Выяснение отношений при помощи жестов? — Это же не на улице было. Просто тренировка на ринге, — благородно ответил собеседник. Мужскому началу не откажешь: несмотря на полученные от Руслана раны, в полицию никто не обращался.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»