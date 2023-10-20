В Петербурге во время поездки каршеринг издал животный звук. Теперь у автосервиса появился черный охранник

Поездка на каршеринге в Петербурге прервалась из-за мяуканья. Застрявшего котёнка удалось достать живым. У него появился дом.



Как рассказал «Фонтанке» сотрудник автосервиса 20 октября, с утра от пользователей автомобиля пришла заявка о мяуканье. Жалобные звуки доносились со стороны подвески. Машину пригнали на сервис, разобрали и достали из нее черного котёнка.

«Имя пока не придумали, будет жить на охране», — прокомментировал петербуржец.

Сейчас котёнок осваивается. От стресса ему уже предложили сосиску и кисломолочное.