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    В Петербурге во время поездки каршеринг издал животный звук. Теперь у автосервиса появился черный охранник

    1970
    4 комментария

    Поездка на каршеринге в Петербурге прервалась из-за мяуканья. Застрявшего котёнка удалось достать живым. У него появился дом.

    Как рассказал «Фонтанке» сотрудник автосервиса 20 октября, с утра от пользователей автомобиля пришла заявка о мяуканье. Жалобные звуки доносились со стороны подвески. Машину пригнали на сервис, разобрали и достали из нее черного котёнка.

    «Имя пока не придумали, будет жить на охране», — прокомментировал петербуржец.

    Сейчас котёнок осваивается. От стресса ему уже предложили сосиску и кисломолочное.

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    Котенок в машине
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    Комментарии 4

    Гость20 Окт 2023 в 21:42
    Ваши заголовки все дурнее и дурнее.
    +1−3
    Гость20 Окт 2023 в 21:42
    Повезло котёнку!
    +5−0
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