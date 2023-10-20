В кино — комедийный триллер о худшем первом свидании

26 октября на экраны выходит фильм «Кошки-мышки». Режиссер — Сузанна Фогель («Маленький огонек»). По сюжету застенчивая студентка Марго подрабатывает в кинотеатре и знакомится с постоянным посетителем Робертом. Их невинный флирт перетекает в более тесное общение. Правда, свидания проходят ужасно, и Марго начинает подозревать, что Роберт может быть опасен. Она разрывает с ним отношения, и тут ей становится ясно, в какую опасную игру она попала.
Марго сыграла актриса Эмилия Джонс, больше всего известная по ролям в оскароносном фильме «CODA: ребенок глухих родителей» и в сериале «Лок и ключ». Роль Роберта исполнил Николас Браун, снявшийся в «Наследниках». Также в фильме приняла участие итальянская звезда Изабелла Росселлини, сыгравшая роль доктора, помогающего Марго.
Фильм снят по мотивам одноименного рассказа американской писательницы Кристен Рупениан. В 2017 году он был напечатан в «Нью-Йоркере» и оказался самым популярным за тот год, а также вызвал бурные обсуждения, важно ли активное согласие на сексуальный контакт. Сценаристом фильма стала Мишель Эшфорд, работавшая также над сериалами «Тихий океан» и «Мастера секса». Мировая премьера фильма прошла на фестивале независимого кино «Сандэнс».
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Матвей Пирогов