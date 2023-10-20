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    «Госуслуги» изменят правила входа в аккаунт с 28 октября

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    34 комментария

    Для всех пользователей портала госуслуг с 28 октября станет обязательным двухфакторное подтверждение входа, один раз можно будет войти по старому способу, сообщает Telegram-канал Минцифры.

    С 1 октября двухфакторная аутентификация уже стала обязательной для тех, кто зарегистрировался на «Госуслугах» впервые, и для тех, кто восстановил свою учетную запись. С 28 октября такой порядок входа станет обязательным для всех граждан.

    Со следующей субботы россияне смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные (например, номер телефона) и определиться с выбором дополнительной защиты. Это можно будет сделать в разделе «Безопасность», нажав на «Вход с подтверждением».

    Пользователи, которые не установили второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе увидят баннер, на котором им будут даны варианты защиты. Пока один из них не будет выбран, воспользоваться порталом не получится. Второй фактор входа можно будет изменить в том же разделе «Безопасность».

    В министерстве отметили, что такая система необходима для защиты персональных данных. На данный момент двухфакторную аутентификацию выбрала уже почти половина пользователей — это 41 миллион человек.

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    Комментарии 34

    Гость20 Окт 2023 в 18:43
    Что бы граждане не видели что король голый, их надо постоянно занимать всякой дурью ... пока они изучают новые правила парковки, оплаты, проезда перекрестков, входа в ГосОБЯЗАННОСТИ, они не смотрят на короля ...
    +0−0
    Вячеслав Русаков20 Окт 2023 в 18:20
    Хорошие «Госуслуги» - неработающие «Госуслуги» :)))))))
    +4−1
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