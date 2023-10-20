«Госуслуги» изменят правила входа в аккаунт с 28 октября

Для всех пользователей портала госуслуг с 28 октября станет обязательным двухфакторное подтверждение входа, один раз можно будет войти по старому способу, сообщает Telegram-канал Минцифры.

С 1 октября двухфакторная аутентификация уже стала обязательной для тех, кто зарегистрировался на «Госуслугах» впервые, и для тех, кто восстановил свою учетную запись. С 28 октября такой порядок входа станет обязательным для всех граждан.

Со следующей субботы россияне смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные (например, номер телефона) и определиться с выбором дополнительной защиты. Это можно будет сделать в разделе «Безопасность», нажав на «Вход с подтверждением».