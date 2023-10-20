    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    765мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    Полиция проводит рейды на Сенном рынке и на крупных овощебазах

    5335
    36 комментариев

    Полиция Петербурга с 17 октября проводит серию рейдов на крупных плодоовощных площадках города — Калининской и Софийской овощебазах, в поле зрения МВД — иностранные граждане, нарушившие закон РФ. Также сотрудники правоохранительных органов проверили Сенной рынок, сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По данным ведомства, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов проверили более 1 тыс. граждан государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что большинство находятся в России на законных основаниях, у нескольких десятков иностранцев выявлены нарушения миграционного законодательства — их доставили в отделы полиции.

    Те мигранты, которые совершили наиболее грубые нарушения, окажутся в центре содержания иностранных граждан и будут выдворены за пределы РФ с запретом въезда в страну на несколько лет, уточнили в главке.

    Ранее полиция установила проблемы с документами о пребывании на территории РФ у шести человек из окружения скандального блогера Турала, автора telegram-канала «Жизнь бродяги», где выкладывались видео с избиениями петербуржцев. Теперь они, по предварительной информации, находятся в полицейском центре, ожидая последующего выдворения за пределы России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МигрантыПолицейские рейдыСенной рынокОвощебаза
    ЛАЙК22
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 36

    Гость20 Окт 2023 в 12:11
    сначала нелегальных мигрантов, потом легальных евреев, а там и жизнь наладится
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:09
    ввп с их боссами на троих соображает сам говорил, а вы облавы
    устраиваете, доиграетесь!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close