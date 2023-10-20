Полиция проводит рейды на Сенном рынке и на крупных овощебазах

Полиция Петербурга с 17 октября проводит серию рейдов на крупных плодоовощных площадках города — Калининской и Софийской овощебазах, в поле зрения МВД — иностранные граждане, нарушившие закон РФ. Также сотрудники правоохранительных органов проверили Сенной рынок, сообщает 20 октября пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По данным ведомства, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов проверили более 1 тыс. граждан государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что большинство находятся в России на законных основаниях, у нескольких десятков иностранцев выявлены нарушения миграционного законодательства — их доставили в отделы полиции.
Те мигранты, которые совершили наиболее грубые нарушения, окажутся в центре содержания иностранных граждан и будут выдворены за пределы РФ с запретом въезда в страну на несколько лет, уточнили в главке.
Ранее полиция установила проблемы с документами о пребывании на территории РФ у шести человек из окружения скандального блогера Турала, автора telegram-канала «Жизнь бродяги», где выкладывались видео с избиениями петербуржцев. Теперь они, по предварительной информации, находятся в полицейском центре, ожидая последующего выдворения за пределы России.