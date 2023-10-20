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    Участок Бассейной закрыли из-за прорыва трубы

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    На Бассейной улице в Петербурге временно ограничено дорожное движение из-за аварийно-восстановительных работ Водоканала.

    Как сообщает 20 октября пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на горячую линию предприятия поступила заявка о вытекании воды у дома 83 по Бассейной улице. Специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметром 400 мм. На участке Бассейной временно закрыто движение транспорта от проспекта Космонавтов в сторону Витебского проспекта.

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    Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме

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    Водоканал ПетербургаПрорыв трубыКоммунальная аварияЗакрытие движения
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