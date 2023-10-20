Участок Бассейной закрыли из-за прорыва трубы

На Бассейной улице в Петербурге временно ограничено дорожное движение из-за аварийно-восстановительных работ Водоканала.
Как сообщает 20 октября пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на горячую линию предприятия поступила заявка о вытекании воды у дома 83 по Бассейной улице. Специалисты выявили технологическое нарушение на сети диаметром 400 мм. На участке Бассейной временно закрыто движение транспорта от проспекта Космонавтов в сторону Витебского проспекта.
Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме