М-32, перенос по Черной речке и суд с «Лукойлом». В Петербурге перетасуют деньги на строительство дорог

Правительство Петербурга подготовило проект изменений в распределение средств по адресной инвестиционной программе в части строительства дорог на 2023 год. Всех прокормит Большой Смоленский мост.



Проект опубликован 19 октября, финансирование снимают с нескольких объектов. Из наиболее значительного можно отметить Московско-Дунайскую развязку. На 2023 год было запланировано работ на 2,3 млрд рублей. «В связи с продолжающимся судебным процессом по изъятию земельных участков у собственников земельных участков (АЗС «Лукойл», ТРК «Москва») и невозможностью продолжения строительных работ возникает необходимость уменьшения лимита финансирования на 2023 год», — говорится в пояснительной записке; уменьшают на полмиллиарда, чтобы компенсировать в 2025-м.



Практически целиком (до 10 млн рублей) сокращают финансирование строительства улицы Сперанского у будущего арт-парка на Тучковом буяне. Изначально закладывали почти 240 млн, но все уперлось в позднее заключение государственного контракта, так что деньги перенесли на 2024-й.



Похожая картина — с подземным переходом у Биржевого моста под площадью Академика Лихачева, которому оставляют в 2023 году лишь 30 млн вместо 342 млн. «Необходимость уменьшения лимита финансирования 2023 года связана с поздним сроком получения разрешения на строительство и, как следствие, невозможностью полностью освоить предусмотренный ранее объем финансирования», — пишут авторы проекта. Действительно, судя по документации, разрешение выдали только в начале октября.



Вдвое сокращается финансирование моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы, который собирались построить до конца года. Часть уходит на 2024 год «в связи с приостановкой работ по строительству первой опоры моста через р. Черная по причине необходимости проведения ГУП «Водоканал» мероприятий по укреплению тоннельного коллектора». С учетом перераспределения лимит финансирования по объекту в 2023 году будет составлять 101 620,7 тыс. руб. и пролонгацией на 2024 год с лимитом финансирования в объеме 120 000,0 тыс. руб.», — говорится в записке.



Целый ряд строек сокращают до формальных 10 млн рублей в связи с тем, что затянулось получение положительного заключения экспертизы: это строительство и реконструкция Новгородского проспекта, реконструкция Северской улицы, строительство Старорусского проспекта, а также улицы от Цитадельского шоссе до Цитадельского проспекта. Еще несколько объектов ограничивают в деньгах — например, реконструкцию и строительство Ропшинского шоссе. В два раза уменьшают строчку Петрозаводского шоссе (до 1,3 млрд), так как придется проводить повторную экспертизу проекта.



Между тем финансирование многих строек, напротив, увеличено — в основном из-за дополнительных работ и выдачи переходящего аванса. Это относится к дорожной сети на намыве Васильевского острова, которая «подрастает» с миллиарда до двух «в связи с необходимостью завершения до ноября 2023 года строительства участка пр. Крузенштерна с подключением УДС намывных территорий Васильевского острова к съездам в районе Шкиперского протока, выполняемым по заказу АО "ЗСД"». Трасса М-32 получит к 388 млн еще 1,7 млрд рублей, и столько же — Цимбалинский путепровод к своему миллиарду. Увеличиваются несколько кронштадтских дорожных строек, а также Южная улица «в связи с необходимостью переустройства инженерных сетей (тепловая сеть ГУП ТЭК, дюкерный переход под рекой Бобылка)». Радикально наращивают в 2023 году финансирование первого этапа Южной широтной магистрали — с 734 млн до 4,6 млрд.