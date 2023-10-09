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    Еще один участок. На строительство Южной широтной магистрали выдали новое разрешение

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    2 комментария

    В Петербурге выдано разрешение на строительство очередного участка Южной широтной магистрали. Речь о шоссе Подбельского в Пушкинском районе.

    Судя по опубликованной документации, разрешение выдано 5 октября, действует он до конца года. В списке линейных объектов сама дорога, путепровод через железнодорожные пути Витебского направления и отрезок шоссе Подбельского.

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    Контракт на строительство первого этапа Южной широтной магистрали за 20 млрд подписали с компанией ВАД; до 2927 года она должна закончить участок от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей.

    В перспективе Южная широтная магистраль растянется на 17 км и дойдет до Металлостроя. Она должна разгрузить южные дороги города и продублировать КАД, а также улучшить транспортное обеспечение «Экспофорума».

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    Комментарии 2

    Гость09 Окт 2023 в 16:51
    2927 год?
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