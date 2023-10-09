Еще один участок. На строительство Южной широтной магистрали выдали новое разрешение

В Петербурге выдано разрешение на строительство очередного участка Южной широтной магистрали. Речь о шоссе Подбельского в Пушкинском районе.
Судя по опубликованной документации, разрешение выдано 5 октября, действует он до конца года. В списке линейных объектов сама дорога, путепровод через железнодорожные пути Витебского направления и отрезок шоссе Подбельского.
Контракт на строительство первого этапа Южной широтной магистрали за 20 млрд подписали с компанией ВАД; до 2927 года она должна закончить участок от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей.