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    Суд арестовал отца, которого подозревают в убийстве и расчленении сына под Выборгом

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    8 комментариев

    Жителя Ленинградской области на два месяца заключил под стражу Выборгский городской суд. Как 19 октября сообщает прокуратура региона, 63-летнего мужчину обвиняют в убийстве 36-летнего сына, останки которого накануне буквально по частям собирали на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.

    Следствие полагает, что двумя днями ранее ныне обвиняемый был нетрезв и несколько раз ударил сына ножом.

    Как ранее писала «Фонтанка», конфликт произошел ночью в частном доме в поселке Вещево Выборгского района. По версии следствия, во время празднования дня рождения мужчина поссорился с отцом-пенсионером. Последний нанес сыну четыре ножевых удара, после чего расчленил тело в ванной. Расфасованные по пакетам фрагменты тела убийца погрузил в машину и выбросил с моста через реку Перовку.

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    Комментарии 8

    Гость19 Окт 2023 в 18:28
    Не смешите наши Atacms! Новости с фронтов не радуют путинистов
    +1−1
    Гость19 Окт 2023 в 18:25
    В частном доме,-должен остаться только,-Один Хозяин!
    +0−0
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