Суд арестовал отца, которого подозревают в убийстве и расчленении сына под Выборгом

Жителя Ленинградской области на два месяца заключил под стражу Выборгский городской суд. Как 19 октября сообщает прокуратура региона, 63-летнего мужчину обвиняют в убийстве 36-летнего сына, останки которого накануне буквально по частям собирали на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.



Следствие полагает, что двумя днями ранее ныне обвиняемый был нетрезв и несколько раз ударил сына ножом.



Как ранее писала «Фонтанка», конфликт произошел ночью в частном доме в поселке Вещево Выборгского района. По версии следствия, во время празднования дня рождения мужчина поссорился с отцом-пенсионером. Последний нанес сыну четыре ножевых удара, после чего расчленил тело в ванной. Расфасованные по пакетам фрагменты тела убийца погрузил в машину и выбросил с моста через реку Перовку.

