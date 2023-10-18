Следователи собирают по частям человеческое тело под Выборгом

Труп неизвестного человека предстоит собрать следователям из Ленобласти. 18 октября у правоохранительных органов уже есть рука и корпус тела без головы и конечностей.
Также прокуратура региона сообщает о еще двух фрагментах, которые были обнаружены на проезжей части автодороги «Огоньки–Стрельцово–Толоконниково». Подробности пока не сообщаются.
Предполагается, что все это части одного тела. Личность погибшего пока не установлена, все фрагменты отправляются на исследование. По факту убийства возбуждено уголовное дело.