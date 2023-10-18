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    Следователи собирают по частям человеческое тело под Выборгом

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    22 комментария

    Труп неизвестного человека предстоит собрать следователям из Ленобласти. 18 октября у правоохранительных органов уже есть рука и корпус тела без головы и конечностей.

    Также прокуратура региона сообщает о еще двух фрагментах, которые были обнаружены на проезжей части автодороги «Огоньки–Стрельцово–Толоконниково». Подробности пока не сообщаются.

    Фото: Прокуратура Ленобласти
    Фото: Прокуратура Ленобласти
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    Предполагается, что все это части одного тела. Личность погибшего пока не установлена, все фрагменты отправляются на исследование. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 22

    Гость18 Окт 2023 в 17:54
    собрали?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:38
    Культурная столица чтит свои многовековые традиции.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:32
    Как страшно жить
    +0−0
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