Следователи собирают по частям человеческое тело под Выборгом

Труп неизвестного человека предстоит собрать следователям из Ленобласти. 18 октября у правоохранительных органов уже есть рука и корпус тела без головы и конечностей.

Также прокуратура региона сообщает о еще двух фрагментах, которые были обнаружены на проезжей части автодороги «Огоньки–Стрельцово–Толоконниково». Подробности пока не сообщаются.

