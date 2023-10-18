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    Под подозрением отец. Полиция выяснила, чьи части тела нашли на дороге под Выборгом

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    21 комментарий

    В Ленобласти полиция выяснила, что найденные в Выборгском районе фрагменты тела принадлежат 36-летнему местному жителю. Убийство предположительно произошло в день его рождения. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Конфликт произошел ночью в частном доме в поселке Лещево. По версии следствия, во время празднования мужчина поссорился с 63-летним отцом-пенсионером. Последний нанес сыну четыре ножевых удара, после чего расчленил тело в ванной. Расфасованные по пакетам фрагменты тел убийца погрузил в машину и выбросил с моста через реку Перовку.

    Предполагаемый убийца задержан и доставлен в отдел полиции.

    О страшных находках на трассе «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково» «Фонтанка» писала ранее. Следователи обнаружили части тела 18 октября.

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    Комментарии 21

    Дядя Бо18 Окт 2023 в 19:31
    Я тебя породил, я тебя и [censored]. (c).
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:29
    "Конфликт произошел ночью в частном доме в поселке Лещево" Нет такого посёлка в ленобласти.
    +0−0
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