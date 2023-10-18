Под подозрением отец. Полиция выяснила, чьи части тела нашли на дороге под Выборгом

В Ленобласти полиция выяснила, что найденные в Выборгском районе фрагменты тела принадлежат 36-летнему местному жителю. Убийство предположительно произошло в день его рождения. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



Конфликт произошел ночью в частном доме в поселке Лещево. По версии следствия, во время празднования мужчина поссорился с 63-летним отцом-пенсионером. Последний нанес сыну четыре ножевых удара, после чего расчленил тело в ванной. Расфасованные по пакетам фрагменты тел убийца погрузил в машину и выбросил с моста через реку Перовку.