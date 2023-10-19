    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    0 м/с, штиль

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.31eur102.63

    Проезд по набережной Фонтанки ограничат до конца ноября

    813
    обсудить

    Ремонт дороги и набережной, а также работы на коммуникациях с 21 октября изменят схему движения в четырех районах Петербурга: Центральном, Невском, Петроградском и Кронштадтском. Об этом 19 октября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    До 30 ноября ограничат движение по набережной Фонтанки у Аничкова моста. Там будут ремонтировать набережную.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На проспекте Обуховской Обороны отремонтируют дорожное покрытие. С 21 октября по 22 ноября там ограничат проезд по участку от Смоляной улицы до Общественного переулка, включая перекрестки.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На Петроградской стороне водителей потеснят, чтобы сделать врезку в газопровод и восстановить благоустройство. С 21 по 30 октября для этого ограничат движение по улице Графтио от Каменноостровского проспекта до тупика.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В Кронштадте для реконструкции тепловой сети с 21 по 22 октября перекроют движение на перекрестке Посадской и Андреевской улиц. Напомним также, что до 9 сентября 2024 года закрыт участок Посадской от улицы Восстания до улицы Велещинского, без перекрестков. Объехать перекрытия можно по проспекту Ленина и улицам Велещинского, Зосимова и Восстания.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close