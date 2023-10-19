Проезд по набережной Фонтанки ограничат до конца ноября

Ремонт дороги и набережной, а также работы на коммуникациях с 21 октября изменят схему движения в четырех районах Петербурга: Центральном, Невском, Петроградском и Кронштадтском. Об этом 19 октября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



До 30 ноября ограничат движение по набережной Фонтанки у Аничкова моста. Там будут ремонтировать набережную.