Проезд по набережной Фонтанки ограничат до конца ноября

Ремонт дороги и набережной, а также работы на коммуникациях с 21 октября изменят схему движения в четырех районах Петербурга: Центральном, Невском, Петроградском и Кронштадтском. Об этом 19 октября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
До 30 ноября ограничат движение по набережной Фонтанки у Аничкова моста. Там будут ремонтировать набережную.
На проспекте Обуховской Обороны отремонтируют дорожное покрытие. С 21 октября по 22 ноября там ограничат проезд по участку от Смоляной улицы до Общественного переулка, включая перекрестки.
На Петроградской стороне водителей потеснят, чтобы сделать врезку в газопровод и восстановить благоустройство. С 21 по 30 октября для этого ограничат движение по улице Графтио от Каменноостровского проспекта до тупика.
В Кронштадте для реконструкции тепловой сети с 21 по 22 октября перекроют движение на перекрестке Посадской и Андреевской улиц. Напомним также, что до 9 сентября 2024 года закрыт участок Посадской от улицы Восстания до улицы Велещинского, без перекрестков. Объехать перекрытия можно по проспекту Ленина и улицам Велещинского, Зосимова и Восстания.