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    Патриарх Кирилл о падшей природе человека: люди не могут без войны

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    30 комментариев

    Человечество, вероятно, не способно жить без войны, но верующие могут и должны минимизировать вред от нее. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля православных СМИ «Вера и слово». Его слова приводит агентство РИА Новости.

    «К сожалению, приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны — такова падшая природа человека», —
    заявил патриарх Кирилл.

    По его словам, верующие могут минимизировать вред от военных действий, особенно в том случае, когда речь идет о народах, вышедших из единой крещальной купели, имея в виду Россию и Украину.

    Накануне патриарх заявил, что ядерное оружие, «созданное под покровом преподобного Серафима Саровского», позволило России остаться независимой и свободной.

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    Комментарии 30

    Йёхан19 Окт 2023 в 16:37
    Они предложили ему тридцать сребреников.
    Мф.26,15
    +0−0
    SERGEY11119 Окт 2023 в 16:37
    Меня в школе , техникуме и универе учили что создатели ядерного оружия это Оппенгеймер и Курчатов - оказывается Саровский , пожалуй вечерком придется внепланово опрокинуть за истинного создателя .
    +0−0
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