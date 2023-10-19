Патриарх Кирилл о падшей природе человека: люди не могут без войны

Человечество, вероятно, не способно жить без войны, но верующие могут и должны минимизировать вред от нее. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля православных СМИ «Вера и слово». Его слова приводит агентство РИА Новости.

По его словам, верующие могут минимизировать вред от военных действий, особенно в том случае, когда речь идет о народах, вышедших из единой крещальной купели, имея в виду Россию и Украину.

Накануне патриарх заявил, что ядерное оружие, «созданное под покровом преподобного Серафима Саровского», позволило России остаться независимой и свободной.