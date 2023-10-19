Маск не будет блокировать X в Европе из-за нового закона

Предприниматель и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск опроверг информацию о возможной блокировке соцсети в Евросоюзе. Об этом он заявил в своем посте 19 октября.



Ранее Business Insider со ссылкой на источники сообщил, что Маск обсуждал вероятность блокировки X в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. Якобы он неоднократно обращался в Еврокомиссию с просьбой прояснить, какие меры должны быть приняты, чтобы Х соответствовала нормам. В итоге Маск, по данным издания, выдвинул два варианта: ограниченный доступ для жителей Евросоюза или полная блокировка X.