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    Маск не будет блокировать X в Европе из-за нового закона

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    3 комментария

    Предприниматель и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск опроверг информацию о возможной блокировке соцсети в Евросоюзе. Об этом он заявил в своем посте 19 октября.

    Ранее Business Insider со ссылкой на источники сообщил, что Маск обсуждал вероятность блокировки X в Европе из-за нового закона о цифровых услугах. Якобы он неоднократно обращался в Еврокомиссию с просьбой прояснить, какие меры должны быть приняты, чтобы Х соответствовала нормам. В итоге Маск, по данным издания, выдвинул два варианта: ограниченный доступ для жителей Евросоюза или полная блокировка X.

    Но сам Илон Маск опроверг эту информацию. Однако не рассказал, как будет работать соцсеть в рамках нового закона.

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    Комментарии 3

    Гость19 Окт 2023 в 15:28
    у нас иксы на каждом заборе на досках школиных на парт паратах у пиратов кругом одни иксы исы и игреки
    +1−0
    Гость19 Окт 2023 в 14:42
    Все либерда, выдыхайте!) Маск снова хороший)) не будет европе твиттер отключать))
    +0−2
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