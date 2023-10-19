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    «Рынок находится в ситуации белки-истерички»: эксперт — о причинах топливного кризиса в России

    Александр Фролов объяснил, что происходит на рынке

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    Эксперт рассказывает о кризисе на топливном рынке
    Эксперт рассказывает о кризисе на топливном рынкеФото: 72.RU
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    Российские власти пытаются справиться с ценовым кризисом на топливном рынке. Стоимость бензина и дизельного топлива последние несколько месяцев неуклонно росла. Был еще дефицит нефтепродуктов. На это жаловались люди на юге страны. Осенью власти отреагировали и ввели ряд ограничений. Это привело к тому, что топливо немного подешевело. Как мы пришли к кризису — нашим коллегам из 72.RU объяснил Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Далее — от первого лица.

    Дизеля потребляем меньше, чем производим

    Я бы не стал делать точкой отсчета введение запрета на экспорт, которое произошло 21 сентября. А взял бы 18 и 19 сентября, когда началось относительно устойчивое снижение биржевых котировок на бензин и дизельное топливо.

    Сам по себе запрет на экспорт оказал, скорее, стабилизирующее воздействие.

    Надо заметить, что в Российской Федерации производится не просто много, а чудовищно много дизельного топлива. Если брать данные 2022 года — порядка 85 миллионов тонн. А потребляем лишь около 40 миллионов тонн из этого объема. То есть меньше половины. Невозможно всё поставить на внутренний рынок. Банально потому, что он не переварит такие объемы.

    В конце сентября власти ввели эмбарго на поставку дизельного топлива и бензина. Спустя несколько дней по дизтопливу сделали поблажку: разрешили поставку по трубам
    В конце сентября власти ввели эмбарго на поставку дизельного топлива и бензина. Спустя несколько дней по дизтопливу сделали поблажку: разрешили поставку по трубамФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    Внимание, вопрос. Если вы запрещаете экспорт дизельного топлива, как быстро ваша отрасль придет к ситуации, когда у нее просто физически будет негде хранить нефтепродукт? Отрасль не рассчитана на то, чтобы постоянно складывать всё производимое в кубышку.

    Запрет касался дизельного топлива и бензина. А что ж я про бензин ничего не говорю? Потому что основным потребителем автобензина является российский потребитель. Если взять показатели прошлого года — порядка 90%. Значит этот запрет даже в относительном выражении меньше касался автобензинов, да и в количественном тоже.

    Паника на рынке

    Поэтому были введены послабления для дизельного топлива. Только для производителей и в том случае, если половину дизельного топлива отправляют на внутренний рынок. Было ли так, что в прошлые годы от нефтяников не требовали направлять на приоритетной основе моторное топливо на внутренний рынок? Нет. Эта норма никуда не девалась. А зачем артикулировали? Чтобы успокоить. Сейчас у нас рынок находится в ситуации белки-истерички: «О, боже мой, это объявили. О, боже, то объявили. Всё очень плохо. Надо бежать на биржу и делать дополнительные запасы».

    Эксперт говорит, что рынок находится в панике
    Эксперт говорит, что рынок находится в паникеФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    Я утрирую, конечно, потому что отдельные игроки на этом неплохо зарабатывают: купили дешевле, продали дороже.

    В данном случае я пытаюсь подчеркнуть, что в условиях нестабильности, которая наблюдается пять месяцев на внутреннем рынке, любые сообщения от правительства, любая новость, которая касается моторного топлива, будет восприниматься в первую очередь с негативной коннотацией. Все побегут закупаться, и это спровоцирует избыточный спрос на бирже. Нужно ли вам столько топлива, дорогие игроки? Нет. А зачем вы бежите? «А мало ли. Все побежали. И я побежал». Утрирование? Да.

    Кризис начался не в сентябре. Этому были предшествующие факторы

    Я напомню, что в том числе с этого в мае начался текущий кризис. Один из факторов, который привел к тому, что мы наблюдаем в данный момент, было такое поведение. Нельзя сказать, что игроки, бегущие на биржу, неправы. Они же не бегут по команде. Они реагируют на сигналы, в том числе информационного характера.

    Цены на бензин и дизельное топливо несколько месяцев росли
    Цены на бензин и дизельное топливо несколько месяцев рослиФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    В частности, в апреле текущего года глава Минфина [Антон Силуанов] заявил, что они «уполовинят» демпферную надбавку, которую платят нефтяникам, в июле.

    Как заявления Минфина были восприняты участниками рынка? Часть экспертного сообщества начала говорить, что сократятся выплаты, значит у нефтяников будет меньше стимулов поставлять нефтепродукты на внутренний рынок, они начнут всё вывозить; а если им не дадут вывозить, начнут меньше производить. Как должен был вести себя в такой ситуации представитель малого бизнеса, который покупает какие-то объемы нефтепродуктов и реализует их на своей заправке? Он будет делать запасы. У вас май — сезон высокого спроса: все садятся в машины и едут отдыхать. А тут еще дополнительный спрос на бирже со стороны людей, которые решили сделать запасы к июлю. К чему это привело? К росту цен на 95-й бензин.

    А демпфирующую надбавку пересмотрели не в июле, а в сентябре.

    Несколько слов о демпфере и его формуле

    Теперь откатили обратно. Как вы думаете, от чего на внешних рынках зависит наша демпфирующая надбавка, прописанная в Налоговом кодексе Российской Федерации? Есть формула, по которой она считается — это разница между внешними ценами и внутренними. После всех доработок общим количеством пять штук за последний календарный год в нашей демпфирующей надбавке в Налоговом кодексе стоит котировка 92-го бензина и дизельного топлива в Роттердаме в долларах. После 5 февраля 2023 года мы ничего не имеем права везти в Роттердам. Внимание, вопрос: как так получилось, что за всеми изменениями не нашлось места и времени посмотреть, что «погодите, почему мы считаем в долларах по Роттердаму. Если наш рынок сейчас от Роттердама и европейского никак не зависит»? Я позволю себе не давать ответа на этот вопрос. Просто обозначим, что он существует.

    С 5 февраля 2023 года действует запрет на поставку российских нефтепродуктов в Евросоюз
    С 5 февраля 2023 года действует запрет на поставку российских нефтепродуктов в ЕвросоюзФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    Ослабляющийся рубль у нас влияет как на рост налога на добычу полезных ископаемых, так и на размер показателя, который закладывается в демпфирующую надбавку. Всё. То есть у нас такая веселая ситуация, с которой профильное министерство по какой-то причине на данный момент ничего не делает. По всей видимости, я предположу, министерство ждет, когда заработает наш внутренний индекс цены российской нефти для того, чтобы уже вот прям взять и прописать в Налоговом кодексе. А то, что у нас слабый рубль негативно влияет на внутренний рынок, это опять же особо никого не волнует. В 2018 году была подобная ситуация — аж два ценовых кризиса. Не будем задавать вопросы, были ли сделаны какие-то выводы.

    У дефицита топлива было несколько причин. Большое объяснение

    Сейчас мы имеем дело со следующей ситуацией. Правительство включило ряд мер, в том числе запрет на экспорт и продолжает донастраивать, исходя из текущей объективной ситуации на внутреннем рынке. Есть ли нехватка предложения? В среднем по стране нет и не было. У нас все необходимые объемы моторного топлива поставлялись либо в крупнейшие федеральные сети, принадлежащие вертикально интегрированным компаниям, либо на биржу. А уже с биржи судьба этих объемов была не столь однозначна. Производилось и поставлялось всё, что требовалось для снабжения регионов и тех мест, которые прилегают к НПЗ.

    Нестабильная ситуация привела к тому, что на заправках наблюдался дефицит топлива
    Нестабильная ситуация привела к тому, что на заправках наблюдался дефицит топливаФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    Что ж такое? Почему был дефицит? Это же парадокс. Надо вспомнить, что на розничную цену на моторное топливо у нас влияет в порядке убывания значимости как минимум три важнейших фактора: налоги, договоренности правительства с нефтяными компаниями в сдерживании розничных цен и лишь на третьем месте биржевые котировки. Хотя формально это самый главный фактор.

    Биржевые котировки у нас определяют уровень оптовых и мелкооптовых цен. Значит оптовая цена должна транслироваться в розничную, но в момент, когда у нас биржевые котировки были на пике, розничные цены должны перешагнуть отметку в 70 рублей за литр по практически всем видам моторных топлив, кроме пропана, бутана и метана. По той банальной причине, чтобы выйти в какой-то плюс при тех котировках должна была быть такая цена.

    Но цены были ниже. Как это так? Действует второй фактор. Крупнейшие федеральные сети принадлежат вертикально интегрированным компаниям. У них есть договоренности по сдерживанию розничных цен. Я понимаю, что когда это говоришь потребителю, то он всегда недоволен. Потому что это бьет по его карману. Учитывая, что у нас благосостояние, мягко скажем, не растет с 2014 года.

    Розничные цены сдерживались. Где наблюдались 50 рублей за 92-й бензин, он должен был стоить 60 рублей. А 95-й и дизельное топливо совершенно точно в среднем должны были перешагнуть в 70 рублей за литр. Но этого не произошло.

    Другим розничным сетям приходится ориентироваться на крупнейшие сети. Когда у крупного конкурента стоит 50 рублей за моторное топливо, вы не можете продавать его по 65–70 рублей. К вам никто не поедет.

    Начиная с конца августа и в сентябре розничные показатели на независимых сетях стали отрываться от уровня, который задавали вертикально интегрированные компании, и уходить куда-то в дальние дали.

    Получилась ситуация, при которой, с одной стороны, все поставить высокие цены не могут, в какой-то момент к тебе перестанут ездить. Либо суточная прокачка слишком сильно упадет. С другой стороны, у мелкого или оптового независимого игрока есть искушение, что купил для своей сети, но продавать в плюс не можешь, а в ноль или огромный минус. И тогда они стали поставлять топливо за границу. На внутренний рынок поставляется достаточно топлива, но какая-то часть, формально идущая на внутренний рынок, уходит куда-то еще. И это было экономически обусловлено. Люди пытаются заработать деньги.

    Фото: Ирина Шарова / 72.RU
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    Некоторые сети перестали продавать топливо. Они просто не могли поставить адекватную цену оптовой, по которой они покупают. Они были вынуждены, посмотрев на это, сказать, что будем продавать пропан, бутан. И в некоторых регионах, находящихся в близости к нефтеперерабатывающим заводам, были ситуации, при которых на каких-то заправках физически не было топлива. Просто не покупали. Какой смысл? Это работа в минус.

    Третий фактор, который формировал локальный дефицит в отдельных регионах, загрузка железнодорожных путей. У нас из-за перестроения логистических цепочек часть дизельного топлива шла на Запад. Мы были крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европе — 10% рынка. С 5 февраля эти объемы не идут. Значит они идут куда-то еще. Если раньше на Запад, то значит сейчас нагружается южное, северо-западное и восточное направления. А железные дороги не расширились. И у вас еще повышенный спрос на юге — люди поехали отдыхать. Они приехали на машинах и потребляют моторное топливо. И на юга же идет экспортный поток. Не больше и не меньше, а просто те же самые экспортные потоки, которые шли на Запад. Это нагружает железную дорогу, и сроки доставки увеличились.

    И снова рассуждение о кризисе — как мы к нему пришли

    Было несколько стартовых позиций, с которых мы зашли в кризис: неоптимальные графики, как выяснилось, ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, исходя из текущих уровней потребления, которые выросли; неоптимальные запасы по структуре; и словесные интервенции, которые напрасно стал предпринимать Минфин; и курс национальной валюты; и загрузка железных дорог; и поведение отдельно взятых независимых игроков. Это всё складываем и приходим в день сегодняшний. Когда правительству приходится в ручном режиме донастраивать и пытаться вырулить ситуацию таким образом, чтобы биржевые котировки снизились до приемлемых уровней, которые позволяют при текущих уровнях цен, которые задаются крупнейшими федеральными сетями, торговать в плюс.

    О будущем

    Я бы не ожидал, что минимальные розничные цены, которые вы видите, будут снижаться. Я бы ожидал снижения средних цен. Только за счет того, что те аномально выросшие в независимом сегменте будут больше и больше приходить к тем уровням, которые задаются вертикально интегрированными компаниями. Той разницы в 6–8 рублей, которую мы наблюдали в середине сентября, сейчас преимущественно нет. Плюс будут бороться с высоким уровнем цен в новых регионах и на полуострове Крым.

    Эксперт рассказывает о кризисе на топливном рынке
    Эксперт рассказывает о кризисе на топливном рынкеФото: 72.RU
    В конце сентября власти ввели эмбарго на поставку дизельного топлива и бензина. Спустя несколько дней по дизтопливу сделали поблажку: разрешили поставку по трубам
    В конце сентября власти ввели эмбарго на поставку дизельного топлива и бензина. Спустя несколько дней по дизтопливу сделали поблажку: разрешили поставку по трубамФото: Ирина Шарова / 72.RU
    Эксперт говорит, что рынок находится в панике
    Эксперт говорит, что рынок находится в паникеФото: Ирина Шарова / 72.RU
    Цены на бензин и дизельное топливо несколько месяцев росли
    Цены на бензин и дизельное топливо несколько месяцев рослиФото: Ирина Шарова / 72.RU
    С 5 февраля 2023 года действует запрет на поставку российских нефтепродуктов в Евросоюз
    С 5 февраля 2023 года действует запрет на поставку российских нефтепродуктов в ЕвросоюзФото: Ирина Шарова / 72.RU
    Нестабильная ситуация привела к тому, что на заправках наблюдался дефицит топлива
    Нестабильная ситуация привела к тому, что на заправках наблюдался дефицит топливаФото: Ирина Шарова / 72.RU
    Фото: Ирина Шарова / 72.RU

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    БензинКризисДизельное топливо
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    Комментарии 4

    sergeispb19 Окт 2023 в 13:29
    давно пора ввести прогрессивную шкалу налогообложения
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 13:26
    Блин я столько уже статей перечитал по данной проблеме..но все это выпуск пара какой то..так как после прочтения статей я еду на заправку и мне упаривают литр 95 по 54 рубля 20 копеек..возникает вопрос а почему?!нас дурят этими статьями как Каа Бандерлогов..почему я должен по 54 рубля покупать 95??..я что миллиардер что-ли??...давайте тогда если не можете сбить цены тогда хоть накопительные мне давайте с каждого литра 10 рублей..тчк
    +1−0
    Гость19 Окт 2023 в 13:11
    Дальше вот этой цитаты читать не стал: "Надо заметить, что в Российской Федерации производится не просто много, а чудовищно много дизельного топлива".

    Критерием успешного бизнеса является рентабельность производства, а не объемы. Если рентабельность отрицательная, то на "чудовищных объемах дизельного топлива" вы получите чудовищные убытки.

    Почти во всем мире, на продаже топлива государство зарабатывает и тратит сверхприбыли на решение социальных проблем и благоустройство территорий. Потому что, чтобы там не говорили пропагандисты, но даже в развитых странах автомобиль является признаком достатка. И только в России государство за счет пенсионеров и малообеспеченных спонсирует автомобилистов.

    Я не призываю к революции, но надо дать объективную оценку финансовой деятельности нефтепереработчиков. Если у них убытки, то надо повышать цены. И ещё: в России очень большая монополия во всех сферах. Должно быть больше производителей.
    +1−1
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