Петербуржцу по просьбе бывшей жены пересчитали алименты — и арестовали два помещения в центре города

Житель Петербурга исправно платил алименты, но бывшая супруга заподозрила, что зарабатывает он намного больше указанного. Приставы проверили — и насчитали ему многомиллионный долг. Итогом стал арест недвижимости.
В отделе судебных приставов по Центральному району Петербурга было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя города многомиллионного долга по алиментам в пользу 15-летнего сына, сообщает 19 октября пресс-служба УФССП по Петербургу. По нотариальному соглашению мужчина должен был каждый месяц выплачивать на содержание ребенка 500 тысяч рублей, но не менее четверти от всех видов доходов. Он своевременно переводил деньги, однако взыскательница узнала, что на самом деле бывший муж зарабатывает намного больше, и попросила приставов сделать перерасчет задолженности.
Судебный пристав запросил в налоговой сведения о доходах петербуржца, и предположения женщины подтвердились. По новым данным сделали перерасчет за три года с момента предъявления нотариального соглашения, и в результате насчитали задолженность в 41 миллион рублей. В рамках взыскания долга приставы арестовали два нежилых помещения на Суворовском проспекте площадью 70 и 160 метров квадратных. Выяснилось, что они находятся в здании медицинского центра, а их кадастровая стоимость составляет 35 миллионов рублей. В дальнейшем приставы намерены привлечь профессионального оценщика.
Сейчас должник еще может сохранить свою недвижимость, если полностью погасит долг по алиментам.