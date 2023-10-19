Петербуржцу по просьбе бывшей жены пересчитали алименты — и арестовали два помещения в центре города

Житель Петербурга исправно платил алименты, но бывшая супруга заподозрила, что зарабатывает он намного больше указанного. Приставы проверили — и насчитали ему многомиллионный долг. Итогом стал арест недвижимости.



В отделе судебных приставов по Центральному району Петербурга было возбуждено исполнительное производство о взыскании с жителя города многомиллионного долга по алиментам в пользу 15-летнего сына, сообщает 19 октября пресс-служба УФССП по Петербургу. По нотариальному соглашению мужчина должен был каждый месяц выплачивать на содержание ребенка 500 тысяч рублей, но не менее четверти от всех видов доходов. Он своевременно переводил деньги, однако взыскательница узнала, что на самом деле бывший муж зарабатывает намного больше, и попросила приставов сделать перерасчет задолженности.