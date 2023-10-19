Скоро нас ждет короткая рабочая неделя: как будем отдыхать в ноябре

До новогодних каникул осталось больше двух месяцев, но перед ними нас ждет небольшая передышка в виде одной сокращенной рабочей недели в ноябре. В честь Дня народного единства мы будем отдыхать на день дольше.

Праздник, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник — 6 ноября. Таким образом, в ноябре у нас будет 21 рабочий день и 9 выходных. Вот как выглядит календарь.

Но и это еще не всё: по закону предпраздничный день сокращается на один час, так что пятница, 3 ноября, станет еще приятнее. А для тех работников, чью работу нельзя сократить, предусмотрена компенсация за переработку.



День народного единства в России отмечают с 2005 года, а его главные герои — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые возглавили народное ополчение и в 1612 году освободили страну от польских захватчиков. В 1613 году царь Михаил Федорович постановил праздновать 4 ноября День очищения Москвы. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день также чествуют Казанскую икону Божией Матери.