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    Скоро нас ждет короткая рабочая неделя: как будем отдыхать в ноябре

    Потом немного потрудиться — и новогодние каникулы

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    1 комментарий
    Модель на этой фотографии наглядно демонстрирует один из популярных способов отметить лишний выходной
    Модель на этой фотографии наглядно демонстрирует один из популярных способов отметить лишний выходнойФото: Максим Бутусов / E1.RU
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    До новогодних каникул осталось больше двух месяцев, но перед ними нас ждет небольшая передышка в виде одной сокращенной рабочей недели в ноябре. В честь Дня народного единства мы будем отдыхать на день дольше.

    Праздник, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник — 6 ноября. Таким образом, в ноябре у нас будет 21 рабочий день и 9 выходных. Вот как выглядит календарь.

    Запоминаем, в какой день случайно не заявиться в офис
    Запоминаем, в какой день случайно не заявиться в офисФото: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Но и это еще не всё: по закону предпраздничный день сокращается на один час, так что пятница, 3 ноября, станет еще приятнее. А для тех работников, чью работу нельзя сократить, предусмотрена компенсация за переработку.

    День народного единства в России отмечают с 2005 года, а его главные герои — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые возглавили народное ополчение и в 1612 году освободили страну от польских захватчиков. В 1613 году царь Михаил Федорович постановил праздновать 4 ноября День очищения Москвы. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день также чествуют Казанскую икону Божией Матери.

    В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. Праздничным днем считалось 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.

    В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия. В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, который получил статус памятной даты.

    Название День народного единства получил благодаря тому, что история народного ополчения — это яркий пример того, на что способны россияне, объединившиеся для общей цели.

    Модель на этой фотографии наглядно демонстрирует один из популярных способов отметить лишний выходной
    Модель на этой фотографии наглядно демонстрирует один из популярных способов отметить лишний выходнойФото: Максим Бутусов / E1.RU
    Запоминаем, в какой день случайно не заявиться в офис
    Запоминаем, в какой день случайно не заявиться в офисФото: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    ОтдыхВыходныеКаникулыПраздникНоябрьДень народного единстваКак отдохнуть
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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!19 Окт 2023 в 19:48
    да уж объединились одни буряты на фронте.
    +0−1
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