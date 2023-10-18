У станции метро «Комендантский проспект» транспортный коллапс

На севере Петербурга сегодня хуже, чем обычно. По крайней мере, для водителей.
Читатели «Фонтанки» присылают в редакцию фото гигантского затора на подъезде к станции метро «Комендантский проспект». Масштаб проблемы по фото можете оценить сами.
читатель «Фонтанки»
«На Комендантской площади транспортный коллапс. Все стоят. Уже больше часа. Люди идут от метро пешком до самого конца Комендантского», — пишут читатели.
На момент публикации практически «мертвая» пробка на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей.
Как сообщили вечером 18 октября в ГКУ «Организатор перевозок», в связи с транспортным затором на Комендантской площади автобусные маршруты № 76, 112, 126, 127, 134А, 134Б, 135, 170, 171, 172, 180, 182, 194, 221, 223, 235, 258 и 279, трамвайные маршруты № 47 и 55 и троллейбусные маршруты № 2, 23, 25 и 50 следуют с задержками от 40 минут. Время в пути увеличено.