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    У станции метро «Комендантский проспект» транспортный коллапс

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    25 комментариев

    На севере Петербурга сегодня хуже, чем обычно. По крайней мере, для водителей.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Читатели «Фонтанки» присылают в редакцию фото гигантского затора на подъезде к станции метро «Комендантский проспект». Масштаб проблемы по фото можете оценить сами.

    читатель «Фонтанки»

    «На Комендантской площади транспортный коллапс. Все стоят. Уже больше часа. Люди идут от метро пешком до самого конца Комендантского», — пишут читатели.

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    На момент публикации практически «мертвая» пробка на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей.

    Как сообщили вечером 18 октября в ГКУ «Организатор перевозок», в связи с транспортным затором на Комендантской площади автобусные маршруты № 76, 112, 126, 127, 134А, 134Б, 135, 170, 171, 172, 180, 182, 194, 221, 223, 235, 258 и 279, трамвайные маршруты № 47 и 55 и троллейбусные маршруты № 2, 23, 25 и 50 следуют с задержками от 40 минут. Время в пути увеличено.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 25

    Гость18 Окт 2023 в 21:15
    Бегловская транспортная реформа во всей красе
    +2−0
    Гость18 Окт 2023 в 21:10
    Тем временем щит Надежда за 4 месяца проложил чуть больше 50 колец и из более чем 2500 необходимых... не сложно подсчитать, что такими темпами метро у нас в районе не построить ещё очень долго. А автобусов хоть и много, но все равно приходится стоять всю дорогу в переполненном. За то поля в конце Комендантский уже решено застроить новыми жк ...
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 21:08
    Aнaльная пробка
    +1−0
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