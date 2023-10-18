В районе архипелага Новая Земля обнаружили новый остров

Северный флот РФ открыл во время научной экспедиции по морям Ледовитого океана новый остров в районе архипелага Новая Земля. Об этом 18 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Участники экспедиции обнаружили новый остров <...> и нанесли его на карты. Новый географический объект — остров в районе бухты Заячьей у ледника Рыкачева», — цитирует сообщение агентство.

Кроме того, члены экспедиционной группы выяснили, что полуостров Адмиралтейства архипелага Новая Земля летом тоже ненадолго становится островом. Русло, которое через него проходит, во время летнего таяния заполняется водой.