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    В районе архипелага Новая Земля обнаружили новый остров

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    10 комментариев

    Северный флот РФ открыл во время научной экспедиции по морям Ледовитого океана новый остров в районе архипелага Новая Земля. Об этом 18 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

    «Участники экспедиции обнаружили новый остров <...> и нанесли его на карты. Новый географический объект — остров в районе бухты Заячьей у ледника Рыкачева», — цитирует сообщение агентство.

    Кроме того, члены экспедиционной группы выяснили, что полуостров Адмиралтейства архипелага Новая Земля летом тоже ненадолго становится островом. Русло, которое через него проходит, во время летнего таяния заполняется водой.

    В пресс-службе рассказали также об обнаружении спасательного судна «Шквал» и транспортного судна «Диксон» в ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества. Эти суда не могли найти с момента их гибели во время Великой Отечественной войны.

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    Комментарии 10

    Гость18 Окт 2023 в 21:18
    Вот можно и провести там испытания ядерного оружия.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 21:01
    Странно. Предполагается, что журналист на высоком уровне должен владеть русским языком. Склонение слова «судно» во множественном числе - хрестоматийный пример.
    «Эти судна не могли найти…» такую форму в винительном падеже приобретает слово «судно» в значении «сосуд для сбора мочи». Судно как транспортное средство, о котором идет речь в статье, в винительном падеже мн.ч. склоняется как «суда». Отсюда вопрос: что именно не могли найти с времен В.О.В.?
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