Съезд с Парашютной улицы на КАД на неделю закроет ремонт

Дорожники в конце октября перекроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей. Там будут восстанавливать дорожное покрытие.

С 25 по 31 октября будет полностью перекрыто движение по съезду №4 с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объезд будет возможен через ближайшие развязки или по городским улицам.