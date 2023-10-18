Съезд с Парашютной улицы на КАД на неделю закроет ремонт

Дорожники в конце октября перекроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей. Там будут восстанавливать дорожное покрытие.
С 25 по 31 октября будет полностью перекрыто движение по съезду №4 с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объезд будет возможен через ближайшие развязки или по городским улицам.
На съезде заменят верхний слой основания дорожной одежды, уложат армирующую стальную сетку, а также нижний и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановят бортовой камень и отбойники и нанесут новую разметку. Работы выполнит АО «АБЗ-Дорстрой» в рамках строительства примыкания к развязке с Парашютной улицей проектируемой дороги до аэродрома «Левашово».
Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погоды.