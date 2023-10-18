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    Съезд с Парашютной улицы на КАД на неделю закроет ремонт

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники в конце октября перекроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей. Там будут восстанавливать дорожное покрытие.

    С 25 по 31 октября будет полностью перекрыто движение по съезду №4 с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД, сообщает 18 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Объезд будет возможен через ближайшие развязки или по городским улицам.

    На съезде заменят верхний слой основания дорожной одежды, уложат армирующую стальную сетку, а также нижний и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановят бортовой камень и отбойники и нанесут новую разметку. Работы выполнит АО «АБЗ-Дорстрой» в рамках строительства примыкания к развязке с Парашютной улицей проектируемой дороги до аэродрома «Левашово».

    Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погоды.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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