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    Предки из СССР и империи могут обеспечить иностранцев ВНЖ в России

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    10 комментариев

    Иностранцы, которые уже живут в России, смогут рассчитывать сразу на ВНЖ, минуя разрешение на временное проживание, при условии, если их прямые родственники уже раньше жили в России, следует из законопроекта, который был внесен в Госдуму 18 октября.

    Как следует из описания законопроекта, нужны родственники по прямой восходящей линии, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР, либо Российской империи, либо СССР, в пределах госграницы современной Российской Федерации.

    Как писала «Фонтанка», ранее премьер Михаил Мишустин утвердил четыре критерия, которым должны соответствовать иностранцы, инвестирующие в Россию, для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание.

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    Комментарии 10

    Заливщик голосовых планок18 Окт 2023 в 17:46
    Щас как ломанутся!
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:46
    Щас финны рванут
    +0−0
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