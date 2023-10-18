Предки из СССР и империи могут обеспечить иностранцев ВНЖ в России

Иностранцы, которые уже живут в России, смогут рассчитывать сразу на ВНЖ, минуя разрешение на временное проживание, при условии, если их прямые родственники уже раньше жили в России, следует из законопроекта, который был внесен в Госдуму 18 октября.



Как следует из описания законопроекта, нужны родственники по прямой восходящей линии, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР, либо Российской империи, либо СССР, в пределах госграницы современной Российской Федерации.



Как писала «Фонтанка», ранее премьер Михаил Мишустин утвердил четыре критерия, которым должны соответствовать иностранцы, инвестирующие в Россию, для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание.

