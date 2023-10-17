Два поезда в Петербург застряли под Нижним Новгородом из-за упавшего дерева

Непогода в Нижегородской области 17 октября мешает не только автомобильному движению, но и железнодорожному. Из-за буйства стихии задержаны три поезда дальнего следования, в том числе два петербургских.



Из-за неблагоприятных метеоусловий поезд №310 «Челябинск — Петербург» задерживается уже на 2 часа 40 минут, №48 «Самара — Петербург» — на 4 часа, №340 «Новороссийск — Нижний Новгород» — на 3 часа 20 минут, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. В компании добавили, что пассажиров, чьи поезда отстают от графика большее чем на 4 часа, обеспечат дополнительным питанием.