Два поезда в Петербург застряли под Нижним Новгородом из-за упавшего дерева

Непогода в Нижегородской области 17 октября мешает не только автомобильному движению, но и железнодорожному. Из-за буйства стихии задержаны три поезда дальнего следования, в том числе два петербургских.
Из-за неблагоприятных метеоусловий поезд №310 «Челябинск — Петербург» задерживается уже на 2 часа 40 минут, №48 «Самара — Петербург» — на 4 часа, №340 «Новороссийск — Нижний Новгород» — на 3 часа 20 минут, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. В компании добавили, что пассажиров, чьи поезда отстают от графика большее чем на 4 часа, обеспечат дополнительным питанием.
По предварительным данным, причиной остановки поездов стало падение деревьев на контактные провода линий электропередачи, пишет NN.RU со ссылкой на приволжскую транспортную прокуратуру. ЧП произошли на 273-м километре перегона станций Сечуга — Суроватиха и на 259-м километре перегона станций Сечуга — Черемас. Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при движении железнодорожного транспорта, добавляют в ведомстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Во вторник, 17 октября, Нижегородскую область накрыло сильным снегопадом. Ветер сдувал людей, ронял деревья, мокрый снег засыпал дороги, из-за чего многие автомобилисты не могли заехать в горку. А на трассе в Арзамасском районе в результате столкновения нескольких грузовиков загорелась «ГАЗель». Погиб человек. К середине дня 40 населенных пунктов в регионе остались без электричества. На восстановление электроснабжения направили 72 бригады «Нижновэнерго». По прогнозу синоптиков, в Нижегородской области ожидается порядка 35–40 мм осадков.