Метель, обломки грузовиков и горящая «Газель». Под Арзамасом — смертельное ДТП с пожаром

Нижегородскую область 17 октября замело снегом так, что в населенных пунктах нет света и падают деревья. На одной из областных трасс столкнулись грузовики и загорелась «Газель». Есть погибший.

У поворота на село Чернуха в Арзамасском районе Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовиков и «Газели», сообщает NN.RU. В результате «Газель» загорелась. На кадрах с места аварии видно, что дорога наполовину перегорожена разбитыми машинами, один из грузовиков частично съехал в кювет, а на проезжей части валяются обломки автомобилей. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, рассказали изданию в ГИБДД.