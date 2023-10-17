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    Метель, обломки грузовиков и горящая «Газель». Под Арзамасом — смертельное ДТП с пожаром

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    Нижегородскую область 17 октября замело снегом так, что в населенных пунктах нет света и падают деревья. На одной из областных трасс столкнулись грузовики и загорелась «Газель». Есть погибший.

    У поворота на село Чернуха в Арзамасском районе Нижегородской области произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовиков и «Газели», сообщает NN.RU. В результате «Газель» загорелась. На кадрах с места аварии видно, что дорога наполовину перегорожена разбитыми машинами, один из грузовиков частично съехал в кювет, а на проезжей части валяются обломки автомобилей. По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, рассказали изданию в ГИБДД.

    По закону парных случаев, это уже второе смертельное ДТП с пожаром за сегодня. Ранее в Москве столкнулись три машины, и две из них — KIA и Toyota Land Cruiser — загорелись. После того, как пожар потушили, в «КИА» нашли тела водителя и пассажира.

    В Нижегородской области, между тем, настал снежный «апокалипсис» в середине октября. Региональные трассы замело, будто на дворе середина зимы. В четырех муниципальных образованиях — перебои с электричеством: света нет в 40 населенных пунктах. Непогода уже повалила в области как минимум 8 деревьев, повреждены два автомобиля, пишет NN.RU. К счастью, обошлось без пострадавших.

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    В Нижнем Новгороде с утра прошел мощный ливень, а к середине дня до столицы региона добрался снегопад. Холмистые участки города встали намертво: машины не могут заехать в горку на «лысой» резине.

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