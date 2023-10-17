    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-з

    753мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.29eur102.52

    Два человека погибли в горящей машине в результате ДТП на юго-западе Москвы

    2335
    5 комментариев

    В Соловьином проезде, 2 в московском районе Ясенево столкнулись три машины, два человека погибли в загоревшемся авто Kia, сообщает 17 октября пресс-служба столичной Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы города, сообщает Дептранс.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным ГИБДД, на дороге столкнулись три машины, две иномарки Kia и Toyota загорелись. Водитель и пассажир Kia погибли. Движение на участке сейчас затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции занимаются оформлением ДТП, пожар локализован. Водителей просят выбирать пути объезда.

    Как пишет MSK1.RU, сначала Kia задела грузовик MAN, затем потеряла управление и на полной скорости влетела в Toyota Prado. В результате столкновения и последующего возгорания водитель и пассажир «Kia» сгорели заживо.

    Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход проверки, организованной по факту аварии.

    По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, движение по Соловьиному проезду временно перекрыто. Выясняются обстоятельства произошедшего.

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 5

    _ixform17 Окт 2023 в 12:41
    красавцы!
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close