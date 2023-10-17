Два человека погибли в горящей машине в результате ДТП на юго-западе Москвы

В Соловьином проезде, 2 в московском районе Ясенево столкнулись три машины, два человека погибли в загоревшемся авто Kia, сообщает 17 октября пресс-служба столичной Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы города, сообщает Дептранс.
По данным ГИБДД, на дороге столкнулись три машины, две иномарки Kia и Toyota загорелись. Водитель и пассажир Kia погибли. Движение на участке сейчас затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции занимаются оформлением ДТП, пожар локализован. Водителей просят выбирать пути объезда.
Как пишет MSK1.RU, сначала Kia задела грузовик MAN, затем потеряла управление и на полной скорости влетела в Toyota Prado. В результате столкновения и последующего возгорания водитель и пассажир «Kia» сгорели заживо.
Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход проверки, организованной по факту аварии.
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, движение по Соловьиному проезду временно перекрыто. Выясняются обстоятельства произошедшего.