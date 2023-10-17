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    Пассажиров Пулково попросили покинуть аэропорт, но все обошлось

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    1 комментарий

    Пожарная сигнализация сработала в Пулково и испугала пассажиров. Людей попросили покинуть аэропорт по указателям. Об этом сообщили читатели «Фонтанки» 17 октября.

    Как рассказал мужчина, он привез пассажиров к зданию аэропорта примерно в 14:35 и услышал объявление по громкоговорителю о том, чтобы все пассажиры покинули аэропорт из-за технических неполадок.

    В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» заявили, что в аэропорту ложно сработала сигнализация в одном из ресторанов. Пожар не подтвердился, эвакуацию пассажиров не объявляли. На работу аэропорта и выполнение рейсов инцидент никак не повлиял, добавили в пресс-службе.

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    Комментарии 1

    Гость17 Окт 2023 в 16:29
    Царь в КНР мыши в пляс !
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