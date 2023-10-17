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    Правительство отменило мораторий на проверку магазинов вейпов до 2025 года

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    Российское правительство отменило мораторий на проверки магазинов, торгующих вейпами и кальянами, до 1 января 2025 года, заявил 17 октября Артем Метелев, глава думского комитета по молодежной политике со ссылкой на постановление.

    «Никаких ограничений для надзорных органов больше нет», — указал Артем Метелев в своем telegram-канале, уточнив, что теперь ожидаются массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законов РФ.

    Решение было принято в связи с июньским обращением четырех комитетов Госдумы к главе кабмина Михаилу Мишустину.

    С 1 сентября вступили в силу все пункты закона об ограничении продажи вейпов. Теперь в РФ запрещена продажа этих устройств несовершеннолетним. Также закон вводит запрет на торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции на ярмарках и выставках и дистанционно. В магазинах их все еще можно продавать, но без выкладки на прилавке.

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