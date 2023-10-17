Правительство отменило мораторий на проверку магазинов вейпов до 2025 года

Российское правительство отменило мораторий на проверки магазинов, торгующих вейпами и кальянами, до 1 января 2025 года, заявил 17 октября Артем Метелев, глава думского комитета по молодежной политике со ссылкой на постановление.

«Никаких ограничений для надзорных органов больше нет», — указал Артем Метелев в своем telegram-канале, уточнив, что теперь ожидаются массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законов РФ.

Решение было принято в связи с июньским обращением четырех комитетов Госдумы к главе кабмина Михаилу Мишустину.