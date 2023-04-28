Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов — включая безникотиновые

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ 28 апреля опубликован на портале правовой информации.
Речь идет в том числе о безникотиновых устройствах. Кроме того, с 1 июня закон запрещает торговать «устройствами для потребления никотинсодержащей продукции» на ярмарках и выставках, а также дистанционно. В магазинах их все еще можно продавать, но без выкладки на прилавке — за исключением случаев, когда покупатель просит показать товар, посмотрев перечень.
Также правительство вправе определить список веществ, «повышающих привлекательность» продукта — например, добавок и ароматизаторов. Они тоже будут запрещены. Также отмечается, что никотинсодержащая продукция не может продаваться ниже минимальной цены — на нее не могут действовать скидки. Для детей до 12 лет будет запрещена реклама, в которой упоминается такая продукция или устройства для ее потребления.
Закон был одобрен Госдумой 11 апреля.