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    Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов — включая безникотиновые

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ 28 апреля опубликован на портале правовой информации.

    Речь идет в том числе о безникотиновых устройствах. Кроме того, с 1 июня закон запрещает торговать «устройствами для потребления никотинсодержащей продукции» на ярмарках и выставках, а также дистанционно. В магазинах их все еще можно продавать, но без выкладки на прилавке — за исключением случаев, когда покупатель просит показать товар, посмотрев перечень.

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    Также правительство вправе определить список веществ, «повышающих привлекательность» продукта — например, добавок и ароматизаторов. Они тоже будут запрещены. Также отмечается, что никотинсодержащая продукция не может продаваться ниже минимальной цены — на нее не могут действовать скидки. Для детей до 12 лет будет запрещена реклама, в которой упоминается такая продукция или устройства для ее потребления.

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    Закон был одобрен Госдумой 11 апреля.

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