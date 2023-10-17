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    Полиция проверяет статью экс-помощника президента РФ Суркова о сближении России и Запада

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    33 комментария

    Московские сотрудники полиции проводят проверку статьи бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По данным агентства, поступило заявление с просьбой проверить статью Суркова «Рождение Севера». Собеседник ТАСС не уточнил, какие именно положения текста вызвали вопросы у заявителя.

    В статье «Рождение Севера» Владислав Сурков рассуждает о будущем сближении США, Европы и России. Текст опубликовало издание «Актуальные комментарии» в конце сентября нынешнего года.

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    Комментарии 32

    Гость17 Окт 2023 в 16:37
    тоталитаризм
    +0−0
    Гость17 Окт 2023 в 16:28
    Просто прекрасно!
    +0−0
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