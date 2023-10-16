    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, ю-з

    749мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.31eur102.55

    Путин рассказал китайскому журналисту о себе и своём дне рождения

    5553
    50 комментариев

    Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном 16 октября на сайте Кремля, немного рассказал о личной жизни. В частности, о том, как он отметил свое 71-летие.

    «В кругу друзей и близких. Всё хорошо», — ответил Путин на вопрос о дне рождения.

    Он традиционно встречает день рождения в кругу друзей и близких. Ранее он отмечал, что именно так лучше начинать «персональный» год каждому человеку «вне зависимости от служебного положения», а масштабно отмечать праздник нескромно: «Это мой день рождения, это не национальный праздник».

    Путину исполнился 71 год 7 октября 2023 года. В тот день у него были и рабочие мероприятия, напоминает ТАСС. В частности, в резиденции Ново-Огарево он вместе с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым принял участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Позже он пояснил, что церемония не была приурочена к его дню рождения — просто «так получилось». А гости остались и на обед. «Мы с ними втроем посидели, "сообразили на троих"», — пошутил Путин.

    Кроме того, в беседе с китайским журналистом Путин рассказал о своих занятиях спортом. В частности, он с удовольствием продолжает играть в хоккей.

    «Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием», — отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста.

    Он напомнил, что начал кататься на коньках «только 10 лет назад» — одновременно учился кататься и играть в хоккей.

    «До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор», — поделился президент.

    Спорт заряжает его энергией для интенсивной работы.

    «Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего», — сказал президент.

    Он подчеркнул: «Тренировки — это не самоцель. Это средство достижения важных, по-настоящему важных целей, это возможность работать интенсивно, в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинВладимир Путин
    ЛАЙК3
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 50

    Гость16 Окт 2023 в 11:50
    Никогда не подумал бы, что у него есть круг друзей и близких. Ну знаю про балерину, но разве это близкие? Песков, Медведев как правило называются коллеги, а не друзья. Никогда не слышал, чтобы кто-то его называл близким или другом...
    +1−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:47
    Хотелось бы прочитать это интервью на китайском
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:47
    миска склизских макарох - двойная порция зольным дворняжкам
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    50
    close