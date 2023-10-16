Путин рассказал китайскому журналисту о себе и своём дне рождения

Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном 16 октября на сайте Кремля, немного рассказал о личной жизни. В частности, о том, как он отметил свое 71-летие.

«В кругу друзей и близких. Всё хорошо», — ответил Путин на вопрос о дне рождения.

Он традиционно встречает день рождения в кругу друзей и близких. Ранее он отмечал, что именно так лучше начинать «персональный» год каждому человеку «вне зависимости от служебного положения», а масштабно отмечать праздник нескромно: «Это мой день рождения, это не национальный праздник».



Путину исполнился 71 год 7 октября 2023 года. В тот день у него были и рабочие мероприятия, напоминает ТАСС. В частности, в резиденции Ново-Огарево он вместе с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым принял участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Позже он пояснил, что церемония не была приурочена к его дню рождения — просто «так получилось». А гости остались и на обед. «Мы с ними втроем посидели, "сообразили на троих"», — пошутил Путин.



Кроме того, в беседе с китайским журналистом Путин рассказал о своих занятиях спортом. В частности, он с удовольствием продолжает играть в хоккей.

«Почему раньше? Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием», — отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста.

Он напомнил, что начал кататься на коньках «только 10 лет назад» — одновременно учился кататься и играть в хоккей.

«До этого я не умел не только кататься на коньках, стоять на них не умел. Но вот 10 лет назад попробовал, начал и играю до сих пор», — поделился президент.



Спорт заряжает его энергией для интенсивной работы.

«Я считаю, что это необходимо делать для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать прежде всего», — сказал президент.

