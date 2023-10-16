На Пискарёвском оставили только одну полосу из-за прорыва трубы, пробка растянулась до КАД

На Пискарёвском проспекте утром 16 октября образовался затор из-за аварийных работ. У дома 148, что рядом с развязкой КАД, временно ограничено дорожное движение, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
На горячую линию Водоканала поступила заявка на вытекание по адресу: Пискаревский проспект, дом 148. Бригада предприятия оперативно прибыла туда, выявила технологическое нарушение на сети диаметром 450 мм и и локализовала вытекание. Ограничено движение транспорта по двум полосам, для движения в город со стороны КАД открыта одна полоса.
Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения, отмечают на предприятии.
Пробка растянулась до КАД и частично по кольцевой. В обратном направлении на КАД также стоит пробка.