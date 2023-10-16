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    На Пискарёвском оставили только одну полосу из-за прорыва трубы, пробка растянулась до КАД

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    4 комментария

    На Пискарёвском проспекте утром 16 октября образовался затор из-за аварийных работ. У дома 148, что рядом с развязкой КАД, временно ограничено дорожное движение, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

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    На горячую линию Водоканала поступила заявка на вытекание по адресу: Пискаревский проспект, дом 148. Бригада предприятия оперативно прибыла туда, выявила технологическое нарушение на сети диаметром 450 мм и и локализовала вытекание. Ограничено движение транспорта по двум полосам, для движения в город со стороны КАД открыта одна полоса.

    Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения, отмечают на предприятии.

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    Пробка растянулась до КАД и частично по кольцевой. В обратном направлении на КАД также стоит пробка.

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    Комментарии 4

    NSE16 Окт 2023 в 09:20
    Есть общественный транспорт, если кто из автомобилистов не в курсе)
    +1−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:13
    Ничего они не делают круглосуточно. в 5 вечера проезжаю каждый день там и никого уже нет. Дыра эта уже больше недели там. пробки дикие создает.
    +0−0
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