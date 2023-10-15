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    А если лает и кусается? Почему так мало владельцев собак наказывают за укусы и отсутствие намордника

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    В Петербурге практически каждый день случаются происшествия с собаками. В случае нападения на людей, хозяев наказывают в рамках административного и Уголовного кодексов. Если же потерпевшим становится другой питомец, например, разорванный таксами кот, то добиться справедливости гораздо труднее. Успехом можно назвать, когда затраченные время и силы оборачиваются небольшим штрафом.

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    Какое наказание за собаку без намордника

    Правила содержания собак прописаны в законе Санкт-Петербурга, за их нарушение предусмотрена административная ответственность. С начала года к ней привлекли 35 человек, рассказали в пресс-службе городских судебных приставов.

    Большая часть нарушителей прогуливалась с питомцами без поводка и намордника. Протоколы были оформлены на 18 женщин и 13 мужчин. Проживают они в Центральном и Кировском районах.

    Ещё троих жителей Калининского района наказали за то, что они оставили собак без присмотра. Также мужчина из Кировского района получил штраф в пять тысяч рублей за натравливание собаки на людей и животных.

    Не все из нарушителей заплатили. Наказания по разным статьям предполагает санкции от тысячи до пяти тысяч рублей. Приставам удалось взыскать всего 15 тысяч. Чаще всего платят жители Кировского, Центрального и Красносельского районов.

    Как рассказывал «Фонтанке» участковый одного из многолюдных районов, жители редко обращаются с жалобами на соседей с собаками без намордников. «Скорее всего, соседям как-то удается находить компромиссы без нас. Но если приходят такие жалобы, на первый раз мы ограничиваемся профилактической беседой, если не помогает, составляем протокол и направляем в комитет по законности», — объяснял он.

    По данным Роспотребнадзора, за первые пять месяцев 2023 года собаки покусали около двух тысяч петербуржцев.

    Иногда конфликты соседей из-за животных могут набирать градус, и связаны они не только с безопасностью, но и с чистой и порядком. На проспекте Энергетиков петербурженка Маргарита ухаживала за палисадником, цветы в качестве отхожего места облюбовали собака. Женщина не смогла долго терпеть непотребства и толкнула хозяйку пса, которая упала с лестницы и серьёзно травмировалась. Маргарита стала фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ей назначили штраф в десять тысяч рублей.

    Как отсудить моральный вред за погибшую собаку или кошку

    Если собака напала на вашего питомца, то рабочим инструментом может быть обращение в суд. В августе хозяйка фокстерьера Арчи подала в суд на владельца питбуля. Бойцовская собака вцепилась в живущего по соседству пса.

    «Фонтанка.ру»

    У Арчи была повреждена лапа. Хозяйке пришлось потратиться на различные процедуры лекарства. Она попросила взыскать 50 тысяч морального вреда. Ответчик иск не признал и заявил, что возместил ущерб. Он выплатил полторы тысячи рублей, столько стоил первый приём в ветклинике.

    Суд взыскал с хозяина питбуля 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

    В Ленобласти собаки напали на Себастьяна породы китайская хохлатая. Кобеля весом в три килограмма молниеносно задрали три беспородных пса — каждый 50 см в холке. К ответственности привлекли Маргариту, чьи питомцы находились на свободном выгуле. С женщины взыскали 32 тысячи рублей материального вреда. Моральный вред от потери питомца оценили в 5 тысяч.

    Иск в Калининский суд подала и хозяйка погибшего мальтипу Соня. Крошечную собаку разорвали три стаффордширских терьера в сквере у Полюстровских прудов. Собаки-агрессоры печально знакомы соседям, привлечь их хозяина к ответственности пока не удалось. В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления.

    «Мужчина продолжил гулять с псами без намордников, компенсации, конечно же, он никакой не выплатил, ни рубля, полиция сразу смяла это дело, так же, как и прокуратура, в прокуратуре мне вообще сказали, смысла нет после отказов повторно подавать на рассмотрение и даже мировой суд мне вряд ли поможет», — рассказала Соня.

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Валерий Данилкин/Коммерсантъ

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