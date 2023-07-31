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    В Петербурге суд взыскал ущерб за загрызенного собаками Себастьяна Блэк Консула

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    Кировский районный суд Петербурга взыскал ущерб за гибель декоративной собаки, которую загрызли в Ленинградской области. Платить предстоит хозяйке питомцев на самовыгуле.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 31 июля, поводом для судебной тяжбы Светланы и Маргариты стала гибель собаки породы китайская хохлатая. Светлана приобрела её за 32 тысячи рублей четырёхмесячным щенком. Себастьян Блэк Консул радовал хозяйку почти семь лет.

    В апреле 2019 года Себастьян подвергся нападению на территории своего двора в Волосовском районе Ленобласти. По словам Светланы, её кобеля весом в три килограмма молниеносно задрали три беспородных пса — каждый 50 см в холке и раз в семь тяжелее её любимца.

    В ветлечебнице зафиксировали у Себастьяна следы от клыков крупной собаки, пять выломанных из суставов рёбер и другие не совместимые с жизнью травмы.

    Истица указала, что напавшие животные принадлежат Маргарите, гуляют сами по себе и пугают окружающих настолько, что вызванный на следующий день наряд не смог подойти к дому владелицы. Злые собаки, как отмечено, не пропустили полицейских и позже.

    Маргарита с предъявленными требованиями не согласилась. Она настаивает, что хозяйка китайской хохлатой не доказала, что к его гибели причастны именно её питомцы.

    Суд учел показания свидетеля, который признал в Маргарите владелицу свободолюбивых псов. Кроме того, женщину уже привлекали к административной ответственности за отсутствие поводка и ошейника.

    Кировский райсуд постановил взыскать в пользу Светланы 32 тысячи рублей материального вреда, моральный вред от потери четвероногого друга оценили в 5 тысяч рублей.

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