В Петербурге суд взыскал ущерб за загрызенного собаками Себастьяна Блэк Консула

Кировский районный суд Петербурга взыскал ущерб за гибель декоративной собаки, которую загрызли в Ленинградской области. Платить предстоит хозяйке питомцев на самовыгуле.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 31 июля, поводом для судебной тяжбы Светланы и Маргариты стала гибель собаки породы китайская хохлатая. Светлана приобрела её за 32 тысячи рублей четырёхмесячным щенком. Себастьян Блэк Консул радовал хозяйку почти семь лет. В апреле 2019 года Себастьян подвергся нападению на территории своего двора в Волосовском районе Ленобласти. По словам Светланы, её кобеля весом в три килограмма молниеносно задрали три беспородных пса — каждый 50 см в холке и раз в семь тяжелее её любимца.

В ветлечебнице зафиксировали у Себастьяна следы от клыков крупной собаки, пять выломанных из суставов рёбер и другие не совместимые с жизнью травмы.

Истица указала, что напавшие животные принадлежат Маргарите, гуляют сами по себе и пугают окружающих настолько, что вызванный на следующий день наряд не смог подойти к дому владелицы. Злые собаки, как отмечено, не пропустили полицейских и позже. Маргарита с предъявленными требованиями не согласилась. Она настаивает, что хозяйка китайской хохлатой не доказала, что к его гибели причастны именно её питомцы.