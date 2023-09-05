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    В Петербурге столкнули с лестницы хозяйку собаки, напрудившей в чужие цветы

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    Жительницу Красногвардейского района Петербурга признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она дошла до рукоприкладства, требуя уважать собственный труд.

    Женщин разобщил палисадник на проспекте Энергетиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 сентября. Силы в него вкладывала Марина Егорова, но окружающим цветы доставляли не только эстетическое наслаждение. Под свои нужды их повадились использовать собаки. Найти управу на животных не удавалось.

    В середине октября прошлого года Егорова застала под кустами очередное непотребство и не стерпела. В семь вечера в парадной она высказала всё, что думает о невоспитанных животных, владелице собаки и толкнула ее так, что та упала с лестницы.

    Повреждения потерпевшей расценили как тяжкий вред здоровью.

    Раскаиваться хозяйке палисадника пришлось в суде. Драконовских мер она избежала. Санкциями первой части статьи 118 УК предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, верхняя планка — год лишения свободы. Мировой судья судебного участка № 81 наказала Егорову на 10 тысяч рублей.

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