В Петербурге столкнули с лестницы хозяйку собаки, напрудившей в чужие цветы

Жительницу Красногвардейского района Петербурга признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она дошла до рукоприкладства, требуя уважать собственный труд.
Женщин разобщил палисадник на проспекте Энергетиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 5 сентября. Силы в него вкладывала Марина Егорова, но окружающим цветы доставляли не только эстетическое наслаждение. Под свои нужды их повадились использовать собаки. Найти управу на животных не удавалось.
В середине октября прошлого года Егорова застала под кустами очередное непотребство и не стерпела. В семь вечера в парадной она высказала всё, что думает о невоспитанных животных, владелице собаки и толкнула ее так, что та упала с лестницы.
Повреждения потерпевшей расценили как тяжкий вред здоровью.
Раскаиваться хозяйке палисадника пришлось в суде. Драконовских мер она избежала. Санкциями первой части статьи 118 УК предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, верхняя планка — год лишения свободы. Мировой судья судебного участка № 81 наказала Егорову на 10 тысяч рублей.