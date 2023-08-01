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    Петербурженка отсудила деньги за покусанного Арчи. Суд показал нападение

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    Петербурженка отсудила компенсацию морального вреда за нападение питбуля на ее собаку.

    Прошлым летом собака петербурженки — фокстерьер Арчи — пережила нападение соседского питбуля. Хозяйка покусанного решила отсудить деньги, но получила гораздо меньше, чем рассчитывала.

    объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 августа показывает, как происходило нападение. На кадрах с камеры наблюдения видно, как из парадной выходят мужчина и женщина с собакой на поводке. Возле дома стоят человек и собака без поводка, которая бросается на первую. Хозяину удается отбить питомца и поднять его над землей, а потом и взять на руки, но видно, что нападавшая собака успела укусить Арчи.

    Пока это происходит, хозяин питбуля не очень активно пытается его поймать, в итоге догоняет и ловит чем-то похожим на поводок. Через некоторое время мужчина отпускает пса, и они идут гулять дальше — собака весело прыгает по дорожке.

    У Арчи была ранена лапа, а на следующий день его отправили к ветеринару. Там собаке оказали первую помощь почти на полторы тысячи рублей, назначили дорогие лекарства и комплекс процедур, заявила хозяйка Арчи. По ее словам, лечение собаки продолжилось в Чехии, но подтвердить это документами нельзя.

    На собаку ответчика, отметила хозяйка Арчи, нередко жаловались и другие жильцы дома, но он это игнорировал. Помимо полутора тысяч, которые пришлось заплатить в клинике, петербурженка просила взыскать с хозяина питбуля 50 тысяч рублей за моральный ущерб и примерно столько же — за судебные расходы. Ответчик иск не признал и заявил, что материальный ущерб (полторы тысячи) уже добровольно возместил.

    Калининский райсуд Петербурга взыскал с хозяина питбуля 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 10 тысяч — за услуги представителя и около 2,5 тысячи за прочие расходы.

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