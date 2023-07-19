Гулять и (или) не гулять. Правовая лакуна оставляет больших собак в Петербурге без намордников

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Случай в Мурино, когда собака на поводке покусала подбежавшего к ней ребенка, в очередной раз поднял волну споров собачников с оппонентами о правилах выгула животных. «Фонтанка» констатирует: в Мурино правила жестче, а главное, четче, чем в границах Петербурга.



В ситуации 16 июля, которая очень четко запечатлена на видеокадрах, правоохранительные органы усмотрели обоюдную вину. Хозяйка спокойно сидела на лавочке с внешне безобидной дворнягой на поводке. Мать остановила коляску в нескольких метрах от нее и отвлеклась, ребенок подбежал к собаке, та на нее дернулась. Дворнягу немедленно отдернули за поводок, ребенка тут же забрали на руки. Видеокамера запечатлела следы укуса на детском лице.



По итогу, по информации правоохранительных органов, на хозяйку составлен протокол за «нарушение установленных законодательством Ленобласти требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных». Накладывать ли по этому протоколу на нее штраф, будут решать местные власти. В отношении матери также составлен протокол, который передан в комиссию по делам несовершеннолетних — решение о ее вине в разрезе оставления ребенка в опасности будут принимать там.

Если внимательно изучить и сравнить два свода правил содержания животных в Петербурге и в Ленобласти, бросаются в глаза отличия. Об этих тонкостях дословно вряд ли знают все владельцы собак.



Во-первых, в городе опасность собак измеряется сантиметрами, а в Ленобласти — килограммами. Критерий наличия поводка и намордника в административных границах Петербурга определяется высотой животного в 40 см в холке. В Мурино, Кудрово и других пригородах это 6 кг. Кто должен мерить и взвешивать, доподлинно неизвестно, ясно лишь, кто следит за исполнением. В случае города — комитет по законности, в области — Управление ветеринарии. Ну и главное.

В области четко прописано — все собаки тяжелее 6 кг во дворах и людных местах должны быть одновременно и на поводке, и в наморднике (ст. 11 Закона «О защите и содержании домашних животных на территории Ленобласти»). В городе — неопределенное: собак выше 40 см запрещено выгуливать «без поводка и (или) намордника». Об этом написано не в законе о содержании животных, а уже сразу в Законе «Об административных правонарушениях в СПб» — ст. 8.1. При этом поводок обязателен для собаки любого роста.



К слову, в Кудрово штраф мягче, чем где-нибудь в Шушарах, — всего от 1 до 3 тысяч рублей. В городе это сразу до 5 тысяч.

Однако жизнь, конечно, гораздо сложнее писаных правил. По букве закона, хозяйка дворняги, укусившей 16 июля дружелюбного ребенка в Мурино, нарушила закон — сидела с ней на лавочке без намордника. По факту же она, очевидно, многие годы именно так и выгуливала свою псину и никаких претензий к ней явно не было. По крайней мере, от Управления ветеринарии Ленобласти. Как и к тысячам другим собак тяжелее 6 килограммов, которых без намордников выгуливают жители пригородов каждый день.



В Петербурге же неопределенность формулировки закона порой приводит к конфликтам между соседями. Должна ли собака большой породы быть одновременно на поводке и в наморднике — предмет дискуссии между теми, кто опасается за себя и за ребенка, и владельцем животного. Ну а бегающий без хозяина по двору огромный алабай, даже если он в наморднике, вполне ожидаемо также вызывает претензии.

«Фонтанка» поинтересовалась практической стороной этого вопроса у того, кто по долгу службы такие споры должен разрешать, — участкового в одном из многолюдных районов Петербурга.



«В реальности жалоб от жителей на собак без намордников очень мало. Скорее всего, соседям как-то удается находить компромиссы без нас. Но если приходят такие жалобы, на первый раз мы ограничиваемся профилактической беседой, если не помогает, составляем протокол и направляем в комитет по законности», — рассказывает участковый.



В отношении трактовки городского закона у конкретного официального лица позиция совершенно четкая: «Мы это трактуем как «или». Основная идея в том, чтобы собака не могла нанести вред окружающим. Так что если собака бегает без поводка, она обязательно должна быть в наморднике. А если идет на коротком поводке у ноги хозяина, то, наверное, это лишнее».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

