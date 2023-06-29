«Недостаточная степень прокуса». Хозяину стаффов, загрызших мальтипу, дали семь дней

Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу Поделиться Поделиться





В 21 отделе полиции письменно изложили обстоятельства трагической встречи девушки с мальтипу и мужчины с тремя стаффами в сквере Безбородко 19 июня. Судя по тексту, в полиции не совсем поняли, кто именно был в тот день в сквере, но во всем виноват поводок, на котором гуляла маленькая мальтипу. Соня, которая лишилась щенка, узнала новый термин: «недостаточная степень прокуса».



История нападения трех бойцовских псов на девушку с мальтипу получила продолжение в кабинете следователя. А 21 отдел полиции отказал в возбуждении уголовного дела, не усмотрев прямой связи между челюстями бойцовских псов в сквере Безбородко и смертью щенка.



Утром 29 июня в следственном отделе по Калининскому району встретились пятеро: руководитель отдела Александр Несвит, депутат петербургского ЗакСа Алексей Зинчук, хозяйка погибшего щенка мальтипу Соня с адвокатом и владелец трех напавших на Соню и щенка псов Михаил с улицы Комсомола. Об этом сообщил официальный канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, подчеркнув, что по этому делу продолжается доследственная проверка, а ее ход поставлен на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным в центральном аппарате ведомства.



«Следователь сказал владельцу собак, что он должен выплатить мне моральную компенсацию, — рассказала «Фонтанке» Соня. — Я выставила 130 тысяч рублей имущественного ущерба (именно за эту сумму по словам Сони и ее мамы был приобретен щенок мальтипу, — прим.ред.) и 500 тысяч рублей моральной компенсации».

При этом девушка отметила, что вряд ли увидит эти деньги. За пару дней до очной встречи в следственном отделе она дозвонилась до Михаила (на звонок «Фонтанки» мужчина на ответил).

«Он по телефону сказал мне, что денег у него нет, а кредиты ему не дают, — говорит Соня. — До встречи у следователя он даже не извинился ни разу, в кабинете только сказал, что сожалеет. Я в присутствии следователя подчеркнула, что остаюсь в городе, только потому, что мне надо добиться правосудия. Сейчас мне требуется невролог и психотерапевт, я планировала уехать к родителям на юг и там поправить здоровье. Тогда следователь сказал Михаилу: «Ждем до среды». И намекнул, что для выплаты компенсации можно или взять кредит, или заложить автомобиль. Но все договоренности были устными, никаких бумаг или постановлений по итогу встречи не было».



Депутат Зинчук, в свою очередь, пообещал внести на рассмотрение городского парламента закон, по которому за первое нападение собаки ее владельцу будет грозить административное наказание, а если этот же пес нападет снова, то хозяин будет отвечать уже по уголовной статье. «Правда, случится это когда-нибудь в будущем и на нашем деле уже никак не отразится», — говорит Соня.

Едва хозяйка погибшего щенка вышла от следователей, стало известно, что в 21 отделе полиции готово постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту инцидента в сквере Безбородко.



Документ есть в распоряжении редакции. В нем указано, что заявление в полицию поступило от Елены, матери Сони. Как следует из постановления, 19 июня Соня выгуливала «собаку породы «Мальтипу» на территории парковой зоны возле дома №6 по Пискаревскому проспекту. Там же Михаил выгуливал своих «2 собак породы «Стаффордширский терьер» и «1 собаку не породистую» (видимо, так правоохранительные органы охарактеризовали молодого кобеля Стасика, которого Михаил, по словам соседей по дому на улице Комсомола, завел около года назад). В постановлении отмечается, что все животные были на поводках и без намордников.



Дальше в постановлении начинается путаница. В тексте говорится, что с собакой породы «Мальтипу» в сквере прогуливалась Елена, а не ее дочь Соня. Вот как в документе описан момент атаки (здесь и далее цитируем, сохраняя особенности пунктуации и синтаксиса оригинала): «Находясь в непосредственной близости 2 собаки (Михаила) породы «Стаффордширский терьер» напали на собаку (Елены) породы «Мальтипу». При этом (Елена) взяла свою собаку на руки, но 2 собаки породы «Стаффордширский терьер» схватили находящуюся на руках (Елены) собаку породы «Мальтипу». (Елена) при этом упала на землю и пыталась вырвать свою собаку тянув за поводок. После указанного нападения, собака (Елены) породы «Мальтипу» обнаружена мертвой».

Далее в тексте документа отмечается, что Михаил «совершал действия на предотвращение возможного ущерба, а именно оттаскивал своих 2 собак породы «Стаффордширский терьер» руками, тянул их за поводок, подавал им различные команды». «Также установлено, что 2 собаки (Михаила) породы «Стаффордширский терьер» не нападали на (Елену) и телесных повреждений не причиняли. Вместе с тем, у (Елены) имеются телесные повреждения в виде ссадин от натянутого во время борьбы нападения поводка, — говорится в постановлении. — При опроса владелец собаки породы «Мальтипу» (Елена) пояснила, что указанная собака приобретена в марте 2023 года за 130 тысяч рублей. При этом документы о стоимости своей собаки породы «Мальтипу» до настоящего времени не предоставила».



И финал: в возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) отказать за отсутствием состава преступления.

Если бы годовалый кобель Стасик, проживающий на улице Комсомола с Михаилом и двумя другими его питомцами, умел читать, он бы, наверное, расплакался. Ведь его сочли не просто дворняжкой, а пустым местом, которое обреталось непонятно где, пока «2 собаки породы «Стаффордширский терьер» фигурировали в полицейском постановлении.

А ведь он там был, и это зафиксировано на фото и видео очевидцев с места событий. Как и то, что Михаил, крепко сжимая поводки в руках, лежит на газоне в позе человека, которого только что по этому газону тащили. Впрочем, наверное, из этой позы тоже можно «совершать действия на предотвращение возможного ущерба».

Но одна деталь передана точно: собаки и правда не нападали на Елену. Ее вообще в момент нападения в сквере не было.



«При этом совершенно не понятно, почему не было учтено полученное мною в травме заключение, — говорит Соня. — В нем был черным по белому указан диагноз: укушенные раны, ссадины правого лучезапястного сустава, ссадины правого и левого предплечья, повреждение КСА (капсульно-связочного аппарата) правого лучезапястного сустава. А они в постановлении написали, что моей маме сдавило руки поводком. И что Михаил кричал команды, хотя он молчал и все люди видели это. Полиция пишет вранье».

В постановлении указаны фамилии трех очевидцев, которые якобы подтвердили, что события развивались именно таким образом, как было указано в документе. С одним из них «Фонтанке» удалось связаться. Мужчина по имени Антон прибежал на крик, когда собак уже оттащили от Сони, и снял на видео, как Михаил со своими питомцами пытается скрыться. В беседе с «Фонтанкой» он подтвердил, что его опрашивали в полиции, и добавил, что на месте происшествия не заметил у Сони покусов, но видел царапины. А в причинах смерти щенка мальтипу не сомневается — и полностью реабилитировал поводок, который, судя по постановлению, якобы натворил дел.



«Собаку маленькую убили, — сообщил Антон «Фонтанке». — Две бойцовские собаки грызли её, это я вроде указывал в показаниях. Собаку загрызли, я лично видел и поговаривал, что я убирал труп собаки. Это даже очевидно, любой эксперт докажет, да и видно было невооруженным глазом, что там следы зубов».

Но Соня не отчаивается. Ей удалось связаться и договориться о встрече с другими людьми, которые в разные периоды времени на свою беду пересеклись на прогулке с Михаилом и его стаффами. На встречу обещали прийти около 10 человек.



«По итогу хотелось бы направить коллективные обращения, — говорит Соня. — Правда, знать бы еще, куда. А пока на все мои претензии мне отвечают: вы понимаете, что нет такой статьи? То есть, я не должна иметь претензий после того, как отняли жизнь моего любимого щенка и покусали руки. Мне так и говорят в кабинетах — это «недостаточная степень прокуса».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»