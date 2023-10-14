Издательство из Петербурга напоролось на территориальную целостность Китая там, где предкам не снилось.

Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Петербургское издательство «Слово» заказало в Китае печать второго издания «Библиотеки русских путешествий» из двадцати книг в красивых подарочных переплетах. Ни издательство, ни типография не могли предположить, как возбудится цензурный комитет КНР, увидев одну-единственную страницу этого атласа.



«В состав нового издания впервые помимо 20-томной библиотеки русских путешествий входит выдающийся памятник картографии — академический атлас Российской империи 1745 года», — говорится на сайте издательства в разделе предзаказа.

Для «Слова» печать тиражей за рубежом — привычное дело. У издательства есть типографии-партнеры и в Европе, и в Азии. В случае со вторым изданием «Библиотеки русских путешествий» выбрали семейную типографию из Гонконга, с которой работали много лет. Ничто, как говорится, не предвещало.

На подготовку проекта к печати ушло больше года. Передать заказчику готовый тираж — тысячу наборов из 21 тома каждый — типография должна была в конце лета 2023-го. И издательство, и подрядчик, разумеется, знали о существовании китайской цензуры. Дело в том, что по законам КНР на соответствие этим самым законам проверяется абсолютно вся печатная продукция, выпускаемая в Китае, даже если она изготовлена на иностранных языках и исключительно для реализации за рубежом. Эту процедуру книжные проекты проходят обычно на этапе файлов, задолго до изготовления тиража. «Библиотека» не стала исключением: китайский цензурный комитет ознакомился с ее цифровой версией и потребовали внести изменения в один из томов.

Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Речь шла о карте-иллюстрации, которая не влияла на содержание книги, издательство просто заменило изображение. Вопрос, казалось, был закрыт. Но 28 августа, как гром среди ясного неба, из типографии пришло тревожное письмо. Власти Китая решили проверить «Библиотеку» еще раз. И в прилагаемом к двадцати томам «Путешествий» атласе обнаружили страшное: государственная граница Китая не проложена однозначной пунктирной линией по реке Амур.

При этом невооруженным глазом видно, что книжка — репринтная. А схематичная карта, вызвавшая судороги у цензоров, относится к 1745 году и объясняет, на каком листе исторического атласа какой регион отображен. А что, собственно, случилось? Возможно, у чиновников, изучавших двадцать томов «Путешествий» на этапе файла, просто не дошли руки до атласа, а на таможне кто-то спохватился и задал цензурному ведомству некий вопрос. А возможно, дело в том, что отгрузка тиража «Библиотеки русских путешествий» роковым образом совпала с другим важным для китайского народа событием.

27 августа в КНР утвердили новые национальные стандарты оформления границ Китая и других стран мира. А с 28 августа изображения новых карт, выпущенных китайским государственным «Картографическим сервисом стандартных карт», появились в соцсетях. Выходило, что китайцы типографским способом «откусили» часть территорий Индии и России. Так, Большой Уссурийский остров на реке Амур, разделенный по договору 2008 года между Россией и КНР, теперь официально целиком и полностью обозначается на китайских картах как китайский. А еще китайской территорией на картах объявлены штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин, которые считает своими Индия. Эти факты подтвердил и официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин на специально организованной пресс-конференции. И призвал возмущенных соседей (Россия, кстати, не слишком возмутилась, а вот МИД Индии выразил официальный протест) «воздержаться от чрезмерной интерпретации».

Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





И вот положение: в гонконгской семейной типографии уже упаковали свежий тираж в красивые палеты, чтобы отправить в Россию. Петербургское издательство уже продало часть тиража по предзаказу. Издание, надо сказать, недешевое — один комплект в рознице стоит 59 тысяч рублей. Книголюбы, которые отдали такие деньги, явно рассчитывают получить свои «Путешествия» в срок. А что делать — совершенно не понятно. Вырывать злополучную страницу из тысячи книг? И как это будет выглядеть в издании стоимостью чуть ли не в две среднестатистические региональные зарплаты? Расшивать готовые тома атласа, менять страницу, а потом сшивать обратно, с пограничной линией, соответствующей представлениям китайских чиновников об истине? Это не только муторно, но и дорого. Но и упираться бессмысленно: тираж просто отправят под нож, и тогда чудовищные убытки понесут и типография, и издательство.

В итоге выход все-таки нашли. Повезло, что отцензуренная карта была монохромной. И в типографии решили требуемую границу проштамповать тампонной печатью поверх имеющегося изображения приятными чиновному глазу красными чернилами. Вручную. В тысяче экземпляров. А в книгу дополнительно вложить полупрозрачный листок кальки, на которой изображен изначальный, исторический вариант карты — но это уже потом, не в Китае. «Слово» все еще подсчитывает издержки, в том числе репутационные. «Для нас это была неожиданная ситуация. В таком ключе мы с китайской цензурой никогда не сталкивались, — рассказала «Фонтанке» директор по маркетингу издательства «Слово» Александра Ерицян. — В первую очередь это привело к задержке с поставкой. Мы позже начинаем продавать книги, позже начинаем зарабатывать на них деньги и в общей сложности на полгода позже начинаем возвращать свои инвестиции в проект».

Зато многострадальный тираж уже в пути. В Петербурге на складе издательства каждую «Библиотеку русских путешествий», упакованную в отдельную коробку, предстоит распаковать, найти атлас, а в атласе — нужную страницу и вложить туда кальку с картой. Возможно, спустя некоторое время претерпевшие от китайской цензуры экземпляры атласов с красной пограничной линией станут библиографической редкостью. Может быть, за ними даже будут охотиться коллекционеры. А пока издательство делает выводы.

«Теперь мы будем стараться те проекты, в которых фигурируют карты, в Китае не печатать, — говорит Александра Ерицян. — Или закладывать три-четыре месяца дополнительно на прохождение всех бюрократических процедур». В издательстве признаются, что следующий большой проект — «Пять тысяч лет китайского искусства» — печатать в Китае, скорее всего, не станут.

«Все зависит от того, одобрены авторы китайскими властями или нет, — говорит Александра Ерицян. — Если ученый писал о проблемах Тибета, Индии или Вьетнама, а тем более подвергал сомнению успешность реинтеграции Гонконга в материковый Китай, допускал любую рефлексию относительно территориальной целостности Китая — у издания будут проблемы. И ни одна китайская компания даже не возьмется печатать книгу историка, который, например, защищает независимость Тайваня. Если где-либо на страницах книги после слова «Гонконг» не будет стоять запятая и уточнение — «Китай», издание зарубят. Самое удивительное для нас заключается в том, что это касается даже той продукции, которая предназначается для экспорта». Венера Галеева, «Фонтанка.ру»