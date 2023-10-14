В Большом зале Филармонии сойдутся «Супер Марио», Fallout 2 и «Мортал Комбат»

В Большом зале Филармонии 14 октября зазвучит музыка компьютерных и видеоигр: темы из «Супер Марио», «Скайрим», Fallout 2 и «Мортал комбат» встретятся в одной программе с классическими сочинениями Моцарта, Дворжака и Беллини.
Концерт Game Brass станет дебютом в петербургской филармонии ансамбля медных духовых инструментов New Life Brass из Москвы. Коллектив выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных разных лет играет самую разную программу: классику, джаз, эстраду.
Вот и в афишу петербургского выступления вошли «Турецкое рондо» Моцарта и тут же «Кумпарсита» Родригеса, «Марш гладиаторов» Фучика, Techno Syndrome от The Immortals, Mass Effect Мэнселла — Халика, а также «Чип и Дейл» Мюллера, Dragonborn из видеоигры «Скайрим» и многое другое. Поход на такой концерт это, как минимум, шанс узнать и запомнить, как зовут композиторов, написавших мелодии, годами сидевшие у многих в головах.
Начало в 20.00. 6+