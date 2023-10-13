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    Депутат Кузнецова: россиянкам нужно рожать первых детей в 20 лет

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    Первых детей женщины должны рожать в 20 лет, заявила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. То есть, через два года после окончания школы.

    «Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей», — заявила Анна Кузнецова на расширенном заседании комитетов Госдумы по контролю, вопросам семьи, чьи слова приводит Дума ТВ.

    телеграм-канал Дума ТВ

    На заседании присутствовала вице-премьер Татьяна Голикова.

    Семья, в которой более трех детей — как раз тот образ будущего, о котором говорил президент Владимир Путин, заявила Кузнецова.

    В попытке помочь незащищенным слоям населения Кузнецова ранее предложила использовать имущество уехавших россиян на жилищные нужды детей-сирот. Однако сенатор Андрей Клишас отметил, что законных оснований для таких действий нет.

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    Демографическая политикаАнна КузнецоваГосдума
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    Комментарии 11

    Гость13 Окт 2023 в 19:19
    Кому они должны?
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