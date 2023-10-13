Депутат Кузнецова: россиянкам нужно рожать первых детей в 20 лет

Первых детей женщины должны рожать в 20 лет, заявила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. То есть, через два года после окончания школы.

«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей», — заявила Анна Кузнецова на расширенном заседании комитетов Госдумы по контролю, вопросам семьи, чьи слова приводит Дума ТВ.