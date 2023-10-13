Депутат Кузнецова: россиянкам нужно рожать первых детей в 20 лет

Первых детей женщины должны рожать в 20 лет, заявила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. То есть, через два года после окончания школы.
«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей», — заявила Анна Кузнецова на расширенном заседании комитетов Госдумы по контролю, вопросам семьи, чьи слова приводит Дума ТВ.
телеграм-канал Дума ТВ
На заседании присутствовала вице-премьер Татьяна Голикова.
Семья, в которой более трех детей — как раз тот образ будущего, о котором говорил президент Владимир Путин, заявила Кузнецова.
В попытке помочь незащищенным слоям населения Кузнецова ранее предложила использовать имущество уехавших россиян на жилищные нужды детей-сирот. Однако сенатор Андрей Клишас отметил, что законных оснований для таких действий нет.