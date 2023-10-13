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    Мужчина нашел в чужом «Мерседесе» пневмат и расстрелял из него машину

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    Невский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который разгромил чужой «Мерседес». Часть повреждений он нанес оружием, которое нашел в бардачке этой же машины.

    Буянил подсудимый во дворе дома 124, корпус 2, по Октябрьской набережной 2 июля 2022 года с 3:00 до 3:45. Он подошел к припаркованному Mercedes-Benz C-180, открыл приоткрытое окно задней двери и проник в салон, сообщает 13 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В бардачке автомобиля мужчина нашел пневматический пистолет Gletcher и металлические пули к нему, после чего не менее шести раз выстрелил из него в лобовое стекло «Мерседеса».

    После этого дебошир повредил еще ряд деталей автомобиля, в том числе заднюю правую дверь, крышку и наружную облицовку консоли, крышку бардачка, регулятор положения сиденья, солнцезащитный козырек, звезду Mercedes. В итоге использовать автомобиль дальше не представлялось возможным без ремонта. Ущерб составил 402 601 рубль. Прибывшая на место полиция задержала у разбитой машины нетрезвого молодого человека 25 лет.

    Суд признал хулигана виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества общеопасным способом) и приговорил его к полугоду лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 30 000 рублей. Также с него взыскали 402 601 рубль в пользу хозяйки «Мерседеса».

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