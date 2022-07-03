На Октябрьской набережной нашли «Мерседес» с пробитым стеклом и пистолет с коробкой дроби по ним

Синий «Мерседес» использовал как мишень в тире мужчина в Невском районе Петербурга.
Звуки стрельбы разбудили жителей дома 124, корпус 2? по Октябрьской набережной накануне около трех ночи, сообщили в ГУ Мвд по Петербургу и области 3 июля. Выглянув из окна, люди увидели, что мужчина стреляет по припаркованному «Мерседесу» и ломает салон автомобиля.
Прибывший наряд полиции нашел у дома синий «Мерседес Бенц» с повреждениями лобового стекла и салона. Под автомобилем были обнаружены пневматический пистолет и банка с дробью.
На месте происшествия задержали 25-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по делу о краже. И на момент задержания, по данным «Фонтанки», находился на подписке о невыезде за то, что фиктивно поставил на учете восемь иностранных граждан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.