В Петербурге притормозили со штрафами таксистам, чтобы сдержать цены

Спустя полтора месяца после старта реформы рынка такси в Заксобрании Петербурга перевозчики, агрегаторы, водители, чиновники и депутаты собрались обсудить, как идут дела. Собравшиеся обрисовали ситуацию: водители, наоборот, уходят в «серую» зону, а с покупкой машин — проблемы. В итоге парламент поставил на паузу принятие закона о штрафах за нарушение правил в этой сфере, чтобы понаблюдать, как поведет себя рынок после дефибриллятора. А гегемон рынка призвал не демонизировать его работу.



Анатолий Жданов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Реформа рынка такси стартовала с 1 сентября, ее влияние накануне в Мариинском дворце обсуждали на заседании постоянной комиссии по транспорту под руководством депутата Алексея Цивилева. У чиновников и представителей отрасли мнения о происходящем разошлись.



Заместитель председателя городского комитета по транспорту Ренат Ягудин озвучил: «Считаем, что справились с поставленной задачей». Чиновник привел данные, согласно которым с мая по сентябрь из «серой» зоны выведены более 15 тысяч транспортных средств. За этот же период количество разрешений выросло с 24 до 40 тысяч.



«Сейчас их уже более 41 тысячи, то есть рост произошел по выданным разрешениям свыше 70 %», — добавил замглавы комтранса. С начала сентября поступило 2 844 заявления, в реестр такси включено 1 381 белых такси с желтой полосой. В реестр перевозчиков — 12 новых, в том числе 4 самозанятых, в реестре служб заказа — шесть агрегаторов.

Ягудин сослался на данные службы заказа легкового такси, что по сравнению с августом 2023 года роста тарифов, стоимости поездки в Петербурге не произошло.

Что говорят агрегаторы



Представитель «Ситимобила» и «Таксовичкова» Даниил Курашев сообщил: по их наблюдению, главная проблема — это явный отток водителей. Люди ушли, так как те, для кого это было подработкой, а не основной работой, «отвалились». Для таких людей, кто брал 1–2 заказа в день, ОСАГО за 100 тысяч и другие расходы оказались непомерными, добавил он. Также выступающий заметил, что аварийность в такси осталась на прежнем уровне — не снизилась и не увеличилась.



Водители, резюмировал Курашев, больше всего жалуются на цветовую схему автомобиля, потому что даже в принципе купить автомобиль непросто, а приобрести еще и белый автомобиль практически невозможно.



Представитель «Яндекс.Такси» Виталий Рудницкий согласился с коллегой, добавив, что вопрос с водителями актуален, и агрегатор также наблюдает дефицит автомобилей. На вопрос о «сером» рынке спикер заявил, что он был максимально сокращен.

Ни один из присутствующих агрегаторов каких-то значительных скачков стоимости не увидел — в отличие от других присутствующих.



Что говорят эксперты и таксомоторные парки

Представитель общественного совета по развитию такси Андрей Белов сообщил: он удивлен словами предыдущих докладчиков. «Цены выросли минимум на 40 %. Почему коллеги умалчивают, не очень понятно», — сказал он. Белов сообщил, что стоимость поездок просто не могла не вырасти: из-за оттока водителей, уменьшения количества машин в городе, а также роста стоимости автомобилей, запчастей и бензина. «Планируется, что к Новому году цены поднимутся еще порядка на 20–30 %», — сказал он.



По словам Белова, «серый» рынок, наоборот, увеличился в несколько раз. «Это как раз отток тех водителей, которые не посчитали нужным регистрироваться как самозанятые и легализоваться», — добавил спикер. Он пояснил, что, кроме того, знает как минимум 4 компании суммарно на 500 автомобилей, которые ушли в другие сферы, в частности, в курьеры и доставку, так как оказались не готовы работать в новых условиях.



Руководитель таксопарка «Бекас» примерно на 400 машин Виктория Шальман рассказала, что самый болезненный вопрос — водители, даже оформляя ИП или самозанятость, о чем компания договорилась со своими сотрудниками, не могут стать перевозчиками, не имея регистрации в Петербурге.



Что касается стоимости поездок — она выше, чем летом, добавила Шальман, но это сезонное явление: в сентябре цена всегда чуть выше, чем летом.



Основная проблема заключается в том, что водители не понимают, что в целом происходит, рассказал глава таксопарка «Элит» Петр Щетинин, добавив, что это касается как его таксопарка, так и дружественных организаций. «Закон есть, закон с 1 числа уже работает, водители попытались стать самозанятыми, кто-то оформил ИП, кто-то устроился на официальную работу в парк, прошел месяц, и водители приходят и спрашивают: «Почему мы это сделали, а по улицам сотни людей ездят явно нелегально без шашечек?» Особенно это видно ночью».



Щетинин предложил потихоньку начинать проверки — пока без карательных санкций, с разъяснениями, чтобы город понимал, что предстоит работать по закону и обратной дороги нет.



Денис Папазов, глава таксопарка «Бригантина» на 100 машин, согласился, что колебание цен носит сезонный характер. И рассказал: у него как у таксиста с многолетним стажем «огромная обида». «Это и попустительство властей, и просто, не побоюсь этого слова, скотское отношение со стороны агрегаторов типа «Яндекса». Мы имеем сейчас ужас. Что с этим делать, давайте подумаем вместе», — отрезал он, добавив, что, как таксопарк, не имеет никакого влияния на ценообразование.

Он констатировал, что за рулем должны быть профессионалы. В противном случае можно посадить за руль «любое быдло, любого рецидивиста», а потом в криминальных сводках появляются новости, что «кто-то мастурбировал, кто-то изнасиловал, кто-то пьяный ехал».



Папазов высказал уверенность, что если за рулем будут профессионалы, которые проходят обучение, лицензирование, это должно сказаться и на тарифе. «Цены должны быть гораздо выше, чем сейчас», — подчеркнул он.



Также от присутствующих прозвучало мнение: обсуждать динамику цен вообще не имеет смысла, так как «Яндекс» «имеет возможность творить с ценами что угодно».



Александр Холодов из Общественной палаты РФ проиллюстрировал, как работает закон, новостью, что таксист, гость из постсоветской республики, «устроил действия сексуального характера» с гражданкой, хотя закон уже три дня как работал, и этот человек вообще не должен был работать в такси.



Также Холодов констатировал, что то, что происходит в правовом поле и на дороге — два разных мира, а таксисты — это люди, которые во всем мире найдут, как обойти закон. Например, когда в Нью-Йорке водители используют лимузины, и прокатиться на нем там бывает дешевле, чем на желтой машине с шашечками.



Представитель «Яндекса» Виталий Рудницкий ответил на претензии к агрегатору, заявив, что на заседании была «демонизация» «Яндекса». Он констатировал, что современный мир — технологичный, происходит автоматизация всего, и этого не избежать, и доступность услуг как для потребителей, так и исполнителей за счет этого растет. Он согласился, что в отрасли должны работать профессионалы и должен соблюдаться баланс, чтобы все участники сделки были довольны. Также Рудницкий напомнил, что цены растут всегда и на все. «На текущий момент я не могу согласиться с тезисом, что стало хуже», — заключил он.



Цвет и экология



Борис Орельский, представитель таксопарка «Парк № 47», согласился с нехваткой автомобилей. Он пояснил: «китайцы» стоят дорого, как следствие — цена для конечного потребителя увеличивается. Он напомнил, что в России есть завод «АвтоВАЗ», но сейчас предприятие не может делать автомобили экологического класса, который соответствовал бы закону. По словам Орельского, он общался с представителями завода, и в настоящее время предприятие делает машины экологического класса Euro-2, но по новым правилам такие машины не могут использоваться как такси.



С сентября 2023 года в качестве такси могут использоваться только машины не ниже класса Euro-3, через год требование будет повышено до Euro-4, еще через два года — до Euro-5.



«По мне, это неприемлемо сейчас, в таком положении, в котором мы находимся, запрещать продукцию «АвтоВАЗа» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Я предлагаю эту норму либо отложить, либо отменить, потому что это единственный автомобиль, который доступный по цене, и его можно использовать». Он добавил, что Lada Granta можно использовать в Ленобласти, Lada Vesta — в Петербурге.



Комитет по транспорту прокомментировал, что с сентября 2023 года завод производит автомобили класса Euro-5, а Смольному известно о 10–20 машинах, на которые перевозчики не успели получить разрешение до 1 сентября (такие разрешения, полученные до старта реформы, будут действовать в течение пяти лет. — Прим. ред.).



На заседании присутствовали двое водителей: блогер Андрей Кононович и Андрей Павлов. Большинство водителей ушли в «серую» зону, цены не выросли, потому что все проигнорировали закон, высказал наблюдение Кононович.

Водители подняли вторую проблему, которая волнует тех, кто непосредственно возит, — требования к цвету такси — белому с желтой светоотражающей полосой. По словам Кононовича, понять, зачем нужен единый цвет для тех, кто осуществляет перевозки по заказу, никто понять не может, это только дополнительные расходы на перевозчиков. Также он раскритиковал и экологические требования к такси.

Павлов поддержал коллегу и рассказал пример из своей жизни. Он заказал такси, стоимость поездки — 700 рублей. «Яндекс» предложил скидку: при оплате через СБП стоимость снизится до 400 рублей. Водитель вез спикера около 40 минут. «Водитель за 40 минут получил рублей 250 от силы. О каком повышении цены мы говорим? Для водителей, для нас, нет никакого повышения. 250 рублей за 40 минут. Я в шоке», — подчеркнул он. И пояснил: о какой безопасности идет речь, если, получая по 300 рублей за час, водитель будет «как сумасшедший носиться». Андрей Павлов заявил: если агрегатор делает скидки пассажирам, пусть делает это за свой счет, а не придумывает новые тарифы.



Что будет дальше



По итогам заседания глава комиссии Алексей Цивилев констатировал: агрегаторы и комитет довольны, таксопарки и водители — недовольны. «То есть низы, те непосредственно, кто возит, предъявляют претензии, потому что они непосредственно недополучают финансирование. А мы недовольны еще и тем, что этот бизнес абсолютно не платит налоги», — рассказал депутат. Тогда как рынок достаточно маржинален и оценивается по стране в целом в 300 млрд рублей, но Петербург от этих денег ничего не получает, подчеркнул парламентарий.



На комиссии было решено отложить принятие закона о штрафах за несоблюдение закона, по которому с 1 сентября должен работать рынок такси, чтобы городская власть поняла, что происходит в отрасли. «Мы его отложили на два месяца, плюс мы написали руководителю Федеральной налоговой службы о том, что нужно изменить финансовую схему работы такси в городе, чтобы город получал налоги. И после этого мы еще раз соберемся». Он добавил, что сейчас рынок находится в состоянии человека после дефибрилляции — сердце запустили, но человек в нормальное состояние еще не пришел.



Алексей Цивилев констатировал: все уходят в «серую зону», хотя закон принимали как раз для того, чтобы вывести оттуда водителей такси. Получилась обратная тенденция.

