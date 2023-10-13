Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на КАД в Кронштадте

Петербургская полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 127-м километре КАД Петербурга в Кронштадте.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, 12 октября около 19.30 на Кронштадтской транспортной развязке водитель автомобиля «Ниссан Х-трейл», 1966 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (водоналивное ограждение).

По предварительным данным, машину отбросило на встречную полосу движения, где она столкнулась с «КИА Спортейж» под управлением мужчины 2000 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «КИА» погиб на месте. Водитель автомобиля «Ниссан» госпитализирован в состоянии средней тяжести.