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    Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на КАД в Кронштадте

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    Петербургская полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 127-м километре КАД Петербурга в Кронштадте.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, 12 октября около 19.30 на Кронштадтской транспортной развязке водитель автомобиля «Ниссан Х-трейл», 1966 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (водоналивное ограждение).

    По предварительным данным, машину отбросило на встречную полосу движения, где она столкнулась с «КИА Спортейж» под управлением мужчины 2000 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «КИА» погиб на месте. Водитель автомобиля «Ниссан» госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    По данным «Фонтанки», именно эта авария вызвала пробку, которая стала причиной еще одного ЧП на кольцевой дороге. Напомним, один из автобусов перевозчика «Третий парк» ехал вечером 12 октября в сторону Кронштадта и около 21.00 мск попал в затор, образовавшийся из-за ДТП, о котором рассказано выше.

    Постепенно у некоторых пассажиров стали сдавать нервы. Они начали требовать выпустить их из автобуса, однако водитель не мог нарушить должностную инструкцию и высадить людей прямо на КАД. Тогда крепкий мужчина разбил стекло двери и вышел в образовавшийся проем.

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    ДТП на КАДКронштадт
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