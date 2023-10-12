Пассажиру автобуса надоела пробка на КАД Петербурга и он вышел в окно

Пассажир автобуса разбил окно в салоне, чтобы не стоят в пробке на КАД. Об этом сообщает перевозчик «Третий парк» 12 октября.



По данным перевозчика, автобус ехал в сторону Кронштадта и встал в вечернюю пробку на КАД в районе 9 вечера. Постепенно у некоторых пассажиров стали сдавать нервы. Они начали требовать выпустить их из автобуса, однако водитель не мог нарушить должностную инструкцию и высадить людей прямо на КАД. Тогда крепкий мужчина разбил стекло двери и вышел в образовавшийся проем.

На место вызвали наряд полиции.

Это второй подобный случай за один вечер 12 октября. Ранее пассажир устроил дебош и разбил окно в автобусе, ехавшем от станции метро «Звездная». Все из-за того, что водитель якобы не хотел выпускать его из салона до остановки.