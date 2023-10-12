«Ленфильм» назвал дату выхода на экраны нового фильма Германа-младшего с Безруковым и Лядовой

Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего, съемки которого велись в Петербурге с 2020 года и о которых неоднократно рассказывала «Фонтанка», выйдет в широкий прокат 19 января 2024 года. Об этом сообщили 12 октября на киностудии «Ленфильм», участвовавшей в производстве картины.



«По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они — еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин», — говорится в синопсисе.