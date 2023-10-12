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    Кино

    «Ленфильм» назвал дату выхода на экраны нового фильма Германа-младшего с Безруковым и Лядовой

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    Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего, съемки которого велись в Петербурге с 2020 года и о которых неоднократно рассказывала «Фонтанка», выйдет в широкий прокат 19 января 2024 года. Об этом сообщили 12 октября на киностудии «Ленфильм», участвовавшей в производстве картины.

    «По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они — еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин», — говорится в синопсисе.

    Фото: предоставлено киностудией «Ленфильм»
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    Премьера фильма состоится на Токийском международном кинофестивале, который пройдет с 23 октября по 1 ноября, лента вошла в основной конкурс.

    Напомним, в картине «Воздух», съемки которой приходилось откладывать из-за коронавируса, уникальные съемки воздушных боев. Для того чтобы показать их в кадре, кинематографисты строили уникальные конструкции.

    В фильме снимались, кроме уже названных, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова.

    Фото: предоставлено киностудией «Ленфильм»

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    Комментарии 5

    Гость12 Окт 2023 в 22:29
    А надо ли?
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