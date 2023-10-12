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    После драки на Удельном рынке в Петербурге у павильона остался окровавленный мужчина

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    На Удельном рынке у торгового павильона произошла драка. Ранен самозанятый.

    В 112 звонок с Фермского шоссе поступил накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Очевидцы сообщали, что у павильона «Крепеж» лежит мужчина в крови.

    Прибывший наряд застал пострадавшего — 36-летнего самозанятого. Его увезла скорая с ножевым ранением в области груди. В больнице его поместили в реанимацию.

    Нападавшего очевидцы описали как мужчину на вид лет 40 в синей куртке и черных брюках. Он скрылся с места происшествия.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 17

    Гость12 Окт 2023 в 10:48
    Вот это поворот!
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