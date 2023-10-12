После драки на Удельном рынке в Петербурге у павильона остался окровавленный мужчина

На Удельном рынке у торгового павильона произошла драка. Ранен самозанятый.



В 112 звонок с Фермского шоссе поступил накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 12 октября. Очевидцы сообщали, что у павильона «Крепеж» лежит мужчина в крови.



Прибывший наряд застал пострадавшего — 36-летнего самозанятого. Его увезла скорая с ножевым ранением в области груди. В больнице его поместили в реанимацию.



Нападавшего очевидцы описали как мужчину на вид лет 40 в синей куртке и черных брюках. Он скрылся с места происшествия.

