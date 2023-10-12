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    РИА: министр посольства Эквадора в Москве найден мёртвым

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    13 комментариев

    Полномочный министр посольства Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Смерть дипломата, по всей видимости, не является криминальной. Ведётся доследственная проверка.

    «Тело Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса было обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сказал собеседник агентства.

    По данным российского МИД, Паласиос Поррас — полномочный министр посольства Эквадора в РФ.

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    ДипломатЭквадор
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    Комментарии 13

    Гость12 Окт 2023 в 10:51
    Наташка ушатала!?😀
    +1−0
    Гость12 Окт 2023 в 10:25
    Контрафактный кокс?!
    +0−0
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