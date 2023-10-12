РИА: министр посольства Эквадора в Москве найден мёртвым

Полномочный министр посольства Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос Поррас найден мертвым в квартире в центре Москвы. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Смерть дипломата, по всей видимости, не является криминальной. Ведётся доследственная проверка.



«Тело Хорхе Патрисио Паласиоса Порраса было обнаружено в квартире дома в Кривоарбатском переулке. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — сказал собеседник агентства.



По данным российского МИД, Паласиос Поррас — полномочный министр посольства Эквадора в РФ.

