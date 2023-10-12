Детского благотворителя задержали в Петербурге за нападение с ножом на девушку

Сотрудники полиции Красносельского района задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения 25-летней местной жительнице.



В квартиру на проспекте Ветеранов сотрудников МВД вызвали днем 7 октября, стало известно «Фонтанке» 12 октября. В помещении нашли раненую девушку. Она, по предварительной информации, указала на 26-летнего гражданского мужа, гражданина Таджикистана. Он после конфликта и нападения с ножом скрылся.



Пострадавшую с ранением в области груди увезли в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

