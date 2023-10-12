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    Детского благотворителя задержали в Петербурге за нападение с ножом на девушку

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    Сотрудники полиции Красносельского района задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения 25-летней местной жительнице.

    В квартиру на проспекте Ветеранов сотрудников МВД вызвали днем 7 октября, стало известно «Фонтанке» 12 октября. В помещении нашли раненую девушку. Она, по предварительной информации, указала на 26-летнего гражданского мужа, гражданина Таджикистана. Он после конфликта и нападения с ножом скрылся.

    Пострадавшую с ранением в области груди увезли в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Подозреваемого Абударихима Сатторова задержали накануне.

    Заметим, в мае этого года Приозерский суд Ленобласти приговорил 25-летнего Сатторова к штрафу в 30 тысяч за кражу из магазина «Лента» 3-х бутылок виски за 5 тысяч рублей. Причем прокурор настаивал на выдворении подсудимого в Таджикистан, но ограничились его добровольным возвращением на родину. По данным нашего издания, на заседании привели и довод: за несколько дней до приговора он пожертвовал полторы тысячи рублей в Петербургский благотворительный фонд по реабилитации детей.

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