Воду из Финского залива понесло в Неву, подъём уже выше 100 см

Ночь 12 октября в Ленинградской области была ветреной. В западной части региона ветер местами усиливался до 21 м/с, а в акватории Финского залива — до 26 м/с, сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. На опубликованной им схеме видно, что на Петербург дует со стороны залива.
К 7:20 вода в Неве добралась до отметки 103 см над ординаром у Горного института, в 7:50 составляет 102 см. Об опасности наводнения предупреждали и Леус, и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Наводнением считается подъём уровня воды в Неве выше 160 см.
В Московской области, по словам Леуса, местами задувало до 15 м/с.
Сегодня в большинстве регионов Европейской России погоду формирует активный атлантический циклон, который немецкие метеорологи назвали «Ральф». В середине дня его центр окажется на границе Карелии и Мурманской области. Он несёт не только сильный ветер, тепло и дожди, но и резкое падение атмосферного давления.