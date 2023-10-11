«Трудиться здесь будут особенные сотрудники». «Мастер ОК» ищет средства на обустройство мастерских для людей с инвалидностью

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Петербургский Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», в котором взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья находят себе работу по интересам и способностям, готовится к открытию новой мастерской. Помещение уже найдено, в нём полным ходом идёт ремонт, но вот средств на него не хватает.



Центр более 10 лет занимается трудоустройством людей с инвалидностью. Здесь не только помогают найти работу в различных компаниях города, но и дают ребятам возможность получить опыт в «защищенных» мастерских. «Защищенные» — это потому, что здесь бережно во всех смыслах относятся к каждому человеку, который в силу своего состояния не может встроиться в открытый рынок труда, но который, если с ним заниматься, может создавать совершенно конкурентную продукцию.



В мастерских оборудованы специальные рабочие места, адаптированные под потребности сотрудников с особенностями здоровья, — здесь учат творчески и осознанно трудиться. Ещё здесь учат важным вещам, например, как самостоятельно пойти в магазин, выбрать продукты, потом приготовить еду на кухне. Кроме этого, здесь молодых людей и родителей поддерживают психологи и здесь организуют совместный досуг.



Сейчас у Центра в Петербурге три площадки, на которых работают швейная и столярная мастерские, по коже, по батику и транзитная мастерская по сборке и упаковке продукции. Третья открылась совсем недавно — в феврале этого года. Помещение выделил город, но денег на ремонт у Центра не было, средства собирали всем миром. В итоге все сложности были преодолены и мастерские заработали, а сотрудники «Мастер ОК» озадачились поиском нового помещения, поскольку количество соискателей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в трудоустройстве, постоянно растёт.



Недавно Центр получил помещение площадью 125 квадратных метров. Оно находится на Уральской улице. В нём планируют открыть столярную и керамическую мастерские.

«Когда-то у нас была мечта иметь одно большое помещение, где находились бы все мастерские, — рассказывает директор Центра «Мастер ОК» Иван Граевский. — Но практика показала, что отдельное помещение для каждой мастерской — хорошая возможность, чтобы они могли расти и развиваться автономно. Можно сказать, что несколько мастерских в разных районах города это наша «фишка». Доступность — первое, на что мы обращали внимание при выборе подходящего помещения. Ведь трудиться в нём будут особенные сотрудники, а значит, этаж, близость к остановкам транспорта и станции метро становятся важнейшими факторами. Здание на Уральской, 13, подошло по всем ключевым параметрам».



Но история повторилась: на ремонт не хватает денег. Значительная часть средств выделена Фондом президентских грантов и грантовым проектом «Работа каждому. Мастерские самореализации». Однако нужно ещё 200 тысяч рублей, пояснили «Фонтанке» в Центре. Поэтому сотрудники «Мастер ОК» открыли сбор средств в надежде, что и петербуржцы, и бизнес снова помогут.



«На новое место переедет наша столярная мастерская — одна из самых производительных и востребованных. Благодаря площади помещения мы сможем разместить большие станки и другое необходимое оборудование, а также сделать работу молодых людей намного комфортнее. В керамическую мастерскую мы тоже закупим новое оборудование и наконец-то организуем не только изготовление, но и обжиг изделий за счёт установки специальной печи. Это повысит качество продукции. За год мы планируем трудоустроить на новом месте более тридцати человек», — говорит Граевский.

